الحكومة الأردنية تحسم الجدل بشأن حظر السفر الجوي من المملكة وإليها

حسمت السلطات الأردنية الجدل بشأن الأنباء المتداولة مؤخرا حول توجه الحكومة إلى حظر السفر جوا من المملكة وإليها.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، قال الناطق الإعلامي في وزارة النقل الأردنية طارق الزعبي، يوم الخميس، إن ما نقلته مواقع إخبارية على لسان وزير النقل مروان الخيطان حول نية الحكومة فرض حظر جوي على السفر من المملكة وإليها "أُخرج عن سياقه".

وأكد الزعبي على "عدم وجود نية لاتخاذ مثل هذا القرار".

وأضاف أن "وزير النقل أكد لأحد المواقع الإخبارية تعليق الدوام في الوزارة بسبب إصابات كورونا بين موظفيها، وأن استئناف عمل الوزارة سيعود الأحد المقبل".

وأوضح أن "وزارة النقل تقوم بمتابعة إجراءات الطيران وحركة المسافرين والقادمين بشكل مستمر، وتقوم بتقييم الاجراءات المتبعة في المطارات".

وأشار إلى التصريحات السابقة لوزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، والتي أعلن فيها أنه لا توجد نية لفرض أي حظر شامل لمدة طويلة في المستقبل.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس الخميس، عن تسجيل 5470 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل إجمالى عدد الإصابات إلى 169395 حالة.

وأفادت بأنه تم تسجيل 84 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 2053 حالة.