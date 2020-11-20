الأمم المتحدة: مستعدون لاحتمال وصول عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان إلى 200 ألف

توقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان إلى 200 ألف لاجئ.

وأعلن آكسل بيستشوب، مسؤول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن وكالات المنظمة الدولية تتهيأ لاحتمال وصول 200 ألف لاجئ إلى السودان خلال ستة أشهر فرارا من العنف الدائر في إثيوبيا، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأوضح بيستشوب، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، قائلا: "وضَعنا بالتعاون مع كل الوكالات خطة استجابة تتصور وجود حوالي 20 ألف شخص في حين أن لدينا حاليا نحو 31 ألفا، ومن ثم فالعدد تجاوز كثيرا ذلك الذي تصورناه".

وأعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، أن عدد اللاجئين الذين فروا من مناطق القتال في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا إلى السودان، وصل إلى 30 ألفاً.

جاء ذلك في تصريحات للمندوب الدائم للأمم المتحدة للاجئين في السودان أكزل إيشو، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وكان إيشو يتحدث خلال لقاء جمعه بممثلي حكومة ولاية القضارف، شرقي السودان والتي تشهد تدفقا متزايدا للاجئي تيغراي.

وأعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن "أزمة إنسانية واسعة النطاق" ترتسم عند الحدود بين إثيوبيا والسودان بعد فرار آلاف الأشخاص يومياً بسبب العملية العسكرية الجارية في إقليم تيغراي.

وقال ناطق باسم مفوضية اللاجئين إن ما يقرب أربعة آلاف شخص يعبرون الحدود مع السودان يومياً منذ 10 تشرين الثاني/نوفمبر، وبات عددهم نحو 27 ألف شخص.

وتسبب الصراع الدائر في إقليم تيغراي بين الحكومة الاتحادية، والسلطات المحلية في فرار آلاف الإثيوبيين إلى دول الجوار.

وكان مدير إدارة اللاجئين في ولاية كسلا السودانية، السر خالد، توقع في تصريحات لـ "سبوتنيك"، الأحد الماضي، أن يرتفع العدد إلى ما بين 70 إلى 100 ألف لاجئ بنهاية الشهر الجاري.

وقال السر خالد إن "استجابة المنظمات الإنسانية المحلية والدولية ضعيفة جدا لتقديم المساعدات، واللاجئون الإثيوبيون يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة وتم نقل بعضهم إلى معسكرات أم راكوبة السودانية".