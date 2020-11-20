جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ بأمر الكاظمي عملية كبرى شمالي العراق... صور

نفذ جهاز مكاقحة الإرهاب العراقي عملية أمنية وصفت بالكبرى، بأمر مباشر من قبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لتصفية بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": "بتوجيه مباشر من القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، شرعت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب، بعملية كبرى في محافظة كركوك بالمنطقة الرابطة بين وادي زغيتون - وادي الخناجر أبتدأت ليلة الخميس وأكتملت صباح اليوم الجمعة، أستهدفت فيها مفرزة كاملة لبقايا عصابات "داعش" الإرهابية".

وأضاف رسول: "وقد أسفرت عن قتل 16 عنصرا إرهابيا بعد الاشتباك معهم داخل أوكارهم السرية قتل عدد منهم جراء المواجهة المباشرة وتم قتل الآخرين بواسطة طائرات التحالف الدول، خلال محاولتهم الهرب من المواجهة".

وقد أسفرت عن قتل (١٦) عُنصرا إرهابياً بعد الإشتباك معهم داخل اوكارهم السرية قُتل عدد منهُم جراء المواجهة المباشرة وتم قتل الآخرين بواسطة طائرات التحالف الدولي @CJTFOIR خلال مُحاولتهم الهرب من المواجهة. — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) November 20, 2020

وختم رسول بالقول: "فيما شرعت القوة بتفتيش الأوكار بعد تطهيرها من زمر "داعـش" الإرهابية، حيث تم العثور على وثائق هامة، وعدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وجوازات السفر ومبالغ مالية محلية وأجنبية".

فيما شرعت القوة بتفتيش الأوكار بعد تطهيرها من زمر داعـش الإرهابية، حيث تم العثور على وثائق هامة، وعدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وجوازات السفر ومبالغ مالية محلية واجنبية. — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) November 20, 2020

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.