رئيس أركان الجيوش الفرنسية يتفقد مرفأ بيروت

تفقّد رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال، فرنسوا لو كوينتر، خلال زيارته الرسمية إلى لبنان، اليوم الجمعة، مرفأ بيروت.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، أن الجنرال الفرنسي استمع إلى شرح مفصل من بعض الضباط عن المهمة التي اضطلع بها الجيش بعد انفجار الرابع من أغسطس/آب.

Le chef d’@EtatMajorFR, le général Lecointre, reçu par son homologue libanais, le général Aoun, à l’état-major de @LebarmyOfficial à Yarzé dans le cadre de sa visite officielle au Liban. Ils signeront une lettre d'intention visant à développer la coopération militaire 🇫🇷🇱🇧 https://t.co/CwWIDYVI9s — La France au Liban (@AmbaFranceLiban) November 20, 2020

وأثنى الجنرال الفرنسي على الجهود التي قام بها الجيش اللبناني بالتعاون مع الفرق الفرنسية التي شاركت في عدة مهمات من أعمال البحث والإنقاذ إلى رفع الأنقاض.

والتقى قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، رئيس أركان الجيوش الفرنسية في اليرزة، ضمن زيارة رسمية تستمر يومين يجري خلالها مباحثات تتعلّق بالعلاقة بين الجيشين، وسيوقع الجانبان مذكرة تفاهم مشتركة لتطوير قدرات الجيش اللبناني.

Le chef d'@EtatMajorFR, le général Lecointre, s'est rendu sur le port de Beyrouth où des officiers 🇱🇧 lui ont présenté les travaux effectués sur zone par @LebarmyOfficial après l'explosion du 4 août, en étroite collaboration avec les militaires 🇫🇷 de l'opération Amitié https://t.co/noRF5rWAUB — La France au Liban (@AmbaFranceLiban) November 20, 2020

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد حثت، في وقت سابق، السلطات اللبنانية على تسريع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

هذا وتواصل السلطات القضائية اللبنانية التحقيق في الانفجار الذي نجم عنه سقوط أكثر من 200 قتيل و5 آلاف جريح، وخلف أضراراً جسيمة في الممتلكات والأبنية المحيطة بالمرفأ.