مراسل "سبوتنيك": مقتل 5 مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا

قتل 5 مسلحين اليوم بينهم قيادي، خلال عمليات متفرقة استهدفت مسلحي تنظيم "قسد" الخاضع للجيش الأمريكي في ريفي ديرالزور والرقة شرقي سوريا، وسط حملة اعتقالات كبيرة يشنها التنظيم ضد أبناء العشائر العربية في ريفي مدينتي الحسكة ودير الزور.

أفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة نقلاً عن مصادر أهلية بأن قوة عسكرية كبيرة من تنظيم "قسد"، وبدعم من الجيش الأمريكي، هاجمت فجر اليوم الجمعة، 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، قرية صكار التابعة لبلدة مركدة وعددا من القرى المحيطة جنوبي محافظة الحسكة، واعتقلت 16 مدنيا بعد مداهمة منازلهم، ليتم اقتيادهم إلى سجون التنظيم في مدينة الشدادي.

وأشارت المصادر إلى أن الاعتقالات جاءت بعد يومين من مقتل نازح من مدينة البوكمال أثناء قيام التنظيم الموالي للجيش الأمريكي بمداهمة منزله في قرية "صكار"، حيث تمكن المقتول من قتل اثنين وأصاب اثنين آخرين من التنظيم.

وفي السياق، أكدت مصادر أهلية في ريف دير الزور لوكالة "سبوتنيك" قيام تنظيم "قسد" بمهاجمة منازل المدنيين في منطقتي العزبة ومعيزيلة فجر يوم الجمعة، واعتقلت عددا من الشباب النازحين في المنطقة، كما قامت بمداهمة منزل القيادي في تنظيم "قسد" المدعو أبو فهد خشام واعتقلت اثنين من أشقائه أحدهم عنصر في "قسد".

تحييد 6 من مسلحي "قسد"

كما تحدثت مصادر أهلية في ريف دير الزور لمراسل " سبوتنيك" في الحسكة قيام مجهولين يستقلون دراجة نارية بإطلاق النار على المدعو أحمد حمد العصمان، وهو أحد مسلحي تنظيم "الآسايش"، الذراع الأمني لـ "قسد"، صباح اليوم الجمعة 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، في قرية الحوايج شرقي دير الزور ما أدى لمقتله على الفور، فيما لاذ المسلحون بالفرار، في حين قتل قيادي من تنظيم "قسد" برصاص مجهولين بنفس الطريقة في بلدة ذيبان شرقي ديرالزور.

وفي الرقة قالت مصادر أهلية لــ"سبوتنيك" بأن عنصرين من تنظيم "قسد" قتلا بهجوم شنه مجهولون استهدف سيارة عسكرية قرب مفرق الكرين غرب مدينة الطبقة غربي الرقة اليوم الجمعة، كما قتل المدعو"مصطفى حمو"، أحد عناصر استخبارات التنظيم برصاص مجهولين في حي الإدخار بمدينة الرقة.

وكان تنظيم "قسد" قد نفذ على مدى الأسابيع الأخيرة عمليات مداهمة لقرى وبلدات في أرياف الحسكة ودير الزور والرقة واعتقل وخطف عشرات الشبان من أبنائها لاقتيادهم إلى معسكرات خاصة به، في حين قتل عدد كبير من عناصره ومن المتعاونين معه ومع الاحتلال الأمريكي باستهداف مستمر ضمن المناطق العربية التي تشهد توسع في المقاومة الشعبية العشائرية.