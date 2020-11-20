مساعدات إنسانية… تل أبيب: العلمان الإماراتي والإسرائيلي يتجسدان معا على أرض الواقع

صرحت الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن العلمين الإماراتي والإسرائيلي يتجسدان معا على أرض الواقع.

نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، تغريدة جديدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، للتعليق على دمج العلمين الإماراتي والإسرائيلي معا في صورة واحدة.

السلام والتعاون بين إسرائيل والإمارات يتجسد الآن في واقع الحياة، حيث قام القنصلان الإسرائيلي والإماراتي في ساو باولو بتوزيع حقائب للمساعدات على أبناء الشعب البرازيلي المتضررين من جائحة كورونا. حملت الحقائب شعار العلمين الإماراتي والإسرائيلي @Alon_Lavi_ @IsraelinSPaulo pic.twitter.com/lRNJdSrK3f — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 20, 2020

وأكدت الوزارة أن السلام والتعاون بين إسرائيل والإمارات يتجسد الآن في واقع الحياة، حيث قام القنصلان الإسرائيلي والإماراتي في ساو باولو بتوزيع حقائب للمساعدات على أبناء الشعب البرازيلي المتضررين من جائحة كورونا.

وأرفقت الخارجية الإسرائيلية صورة للمساعدات المشتركة، وعليها علما الدولتين، مشيرة إلى أن الحقائب حملت شعار العلمين الإماراتي والإسرائيلي.

يشار إلى أن خطوة المساعدات الإماراتية الإسرائيلية، ربما تكون الأولى من نوعها خارج حدود البلدين، منذ توقيع اتفاق السلام بينهما.

ويذكر أن الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، برعاية أمريكية بزعامة الرئيس دونالد ترامب، في البيت الأبيض، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.