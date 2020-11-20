أعلن السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، اليوم الجمعة، استئناف عمل السفارة السعودية في اليمن، بعد توقف بسبب جائحة "كورونا".

قال السفير السعودي لدى اليمن، في تغريدات عبر موقع "تويتر": "صدرت التوجيهات السامية الكريمة بإعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن والتي توقفت بسبب جائحة كورونا".

وتابع آل جابر: "ذلك القرار جاء كإحدى مبادرات المملكة لدعم ومساندة الأشقاء من كل المحافظات اليمنية بدون تمييز، ومنحهم فرص العمل والزيارة".

وأكمل السفير السعودي "يبلغ عدد تأشيرات العمل التي أصدرتها سفارة المملكة في اليمن منذ منتصف عام 2018 وحتى التوقف بسبب جائحة كورونا أكثر من 135 ألف تأشيرة عمل فرصة عمل، مما يساعدهم على الاعتناء بأسرهم في اليمن، و تحويل العملة الصعبة لدعم الاقتصاد اليمني ومساعدة الأشقاء في اليمن".

وكانت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، هنرييتا فور، قد شكرت المملكة العربية السعودية لدعمها "السخي" لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن.

وأعربت فور عن تقديرها للمملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على الدعم السخي الذي أعلنته عبر تنفيذ سبعة مشروعات متنوعة بقيمة 46 مليون دولار أمريكي لصالح اليمن، في إطار خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2020، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ووجهت مدير اليونيسيف رسالة إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أكدت فيها أن "هذا الدعم سيسهم بمساعدة اليونيسيف في تقديم الدعم للأطفال وأسرهم في مجالات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والتعليم والحماية، وتقديم الدعم للمنظمة لمكافحة وباء كورونا في اليمن عبر تدريب الكوادر الصحية وتوفير المستلزمات الطبية وغيرها".

صدرت التوجيهات السامية الكريمة بإعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن والتي توقفت بسبب جائحة كورونا ، كإحدى مبادرات المملكة لدعم ومساندة الأشقاء من كل المحافظات اليمنية بدون تمييز ، ومنحهم فرص العمل والزيارة. — محمد ال جابر (@mohdsalj) November 20, 2020

​وأكدت أملها أن يكون هذا الكرم الذي أظهرته المملكة من خلال إسهامها الفعّال لأطفال اليمن مصدر إلهام للآخرين بأن يحذو حذوها.

ووقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الشهر الماضي، اتفاقية مشتركة مع اليونيسيف لتنفيذ مشروعات في اليمن، إنفاذًا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، بالوقوف مع الشعب اليمني والتخفيف من معاناتهم جرّاء الظروف المحيطة بهم.