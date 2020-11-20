قائد الجيش اللبناني: نجدد العهد بحماية وطننا مهما غلت التضحيات

منح رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرانسوا ليكوينتر، اليوم الجمعة، قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، وسام جوقة الشرف من رتبة ضابط، نيابة عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

ووجه العماد عون الشكر لرئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية، ونوّه بالعلاقات التاريخية الجامعة بين لبنان وفرنسا، ووقوفها إلى جانبه في مختلف الاستحقاقات المفصلية لدعمه ومساعدته، حسبما نقل الموقع الرسمي للجيش اللبناني.

قلّد رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الجنرال François LECOINTRE، باسم رئيس الجمهورية الفرنسية Emmanuel MACRON، قائد الجيش العماد جوزاف عون وسام جوقة الشرف من رتبة ضابط، وذلك بحضور السفيرة الفرنسية في لبنان السيدة Anne GRILLO#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy https://t.co/gsGHcAaTjq pic.twitter.com/0VrVaez4AT — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 20, 2020

وأضاف: "محاربة الإرهاب تشكل أبرز التحديات والتهديدات التي يتشاركها البلدان وتهدد استقرارهما وأمنهما، مشددا على أهمية الدعم الفرنسي في تطوير قدرات المؤسسة العسكرية، والمساهمة الفاعلة في قوات اليونيفيل ضمن إطار القرار 1701 للحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق الجنوبية".

وختم:

أولويتنا هي حماية سيادة لبنان واستقراره مهما كانت الأثمان. ثقة شعبنا والمجتمع الدولي بنا ستبقى المحفّز لنا للمحافظة عليها. تزامنا مع مئوية لبنان الكبير التي كان لفرنسا الصديقة دور بإعلانه، نجدّد العهد بحماية وطننا، أرضا وشعبا، والدفاع عنه مهما غلت التضحيات.

وخلال حفل تكريم أقيم على متن الفرقاطة الفرنسية "أكونيت" الراسية في مرفأ بيروت، ألقى ليكوينتر كلمة أشاد فيها بالعماد عون و"كفاءته العسكرية ونزاهته ورؤيته الثاقبة".

وقال إن الجيش الفرنسي يعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسة العسكرية اللبنانية، وأن الانتشار الأخير للقوات الفرنسية مع نظيرتها اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت، خير دليل على التعاون القائم بينهما لمساعدة اللبنانيين جميعا.