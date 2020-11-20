عبير موسي: الإخوان في تونس لا يريدون دولة مؤسسات

قالت عبير موسي، رئيسة "كتلة الدستوري الحر" التونسي، اليوم الجمعة، إن "جماعة الإخوان المسلمين في تونس لا يريدون دولة مؤسسات".

وأشارت موسي لقناة "العربية" إلى أن "الإخوان وضعوا منظومة سياسية مغلقة في تونس"، وأكدت أنه "لن نخضع للأمر الواقع الذي فرضه الإخوان في تونس".

عبير موسي للعربية: الإخوان في تونس لا يريدون دولة مؤسسات #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) November 20, 2020

عبير موسي للعربية: الإخوان وضعوا منظومة سياسية مغلقة في تونس #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) November 20, 2020

عبير موسي للعربية: لن نخضع للأمر الواقع الذي فرضه الإخوان في تونس #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) November 20, 2020

كما شنت رئيسة "كتلة الدستوري الحر" التونسي في تصريحاتها، اليوم الجمعة، هجوما على الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، لافتة إلى أن "سبق له وأن أفتى بالقتل والدمار".

عبير موسي للعربية: القرضاوي سبق وأفتى بالقتل والدمار #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) November 20, 2020

وأردفت أن تونس تواجه عنفا سياسيا بشكل يومي.

عبير موسي للعربية: نواجه عنفا سياسيا بشكل يومي في تونس #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) November 20, 2020

وشددت على أنه "لا إصلاحات في تونس دون قطع العلاقة مع الإخوان، ولا فائدة من الحوار مع الجهات التي دمرت الدولة التونسية".

عبير موسي للعربية: لا إصلاحات في تونس دون قطع العلاقة مع الإخوان #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) November 20, 2020

وصرحت عبير موسي لـ"العربية" أن "القضاء في تونس ليس بصحة جيدة، ولا مجال للمحاصصة الحزبية في الحكومة".

عبير موسي للعربية: القضاء في تونس ليس بصحة جيدة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) November 20, 2020

عبير موسي للعربية: لا مجال للمحاصصة الحزبية في الحكومة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) November 20, 2020

​قالت عبير موسي، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، إن تونس اليوم تواجه انهيارا اقتصاديا، مقابل تخبط الحكومة الجديدة في ما يخص الوضعين، الصحي والاجتماعي.

نقلت قناة "نسمة" عن موسي خلال مداخلتها في الجلسة العامة المخصصة للحوار مع الحكومة، اليوم، تشديدها على ضرورة تقييم سياسات الدولة في مجال مجابهة انتشار جائحة كورونا المستجد.

وأكدت أن تلك التقييمات تتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة لحماية الإطار الطبي وشبه الطبي والإجراءات المتخذة بالشراكة بين القطاعين، العام والخاص، بشأن توفير أسرة الإنعاش والتحاليل.

ودعت رئيسة "كتلة الدستوري الحر" التونسي إلى ضرورة كشف الاستراتيجية الجديدة للدولة لوقف نزيف الدمار الاقتصادي ومجابهة أزمة "كورونا".