تفاصيل عملية نوعية للقوات العراقية والتحالف الدولي ضد الإرهاب

نفذت القوات العراقية، بمشاركة طيران التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عملية نوعية استهدفت تجمعا للإرهابيين في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم، قائلا: "كانت لدينا معلومات مهمة جدا قدمها لنا الفريق سعد حربية قائد المقر المتقدم في كركوك، شمالي العراق، وبالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب، على إثرها تم اقتحام منطقة يتواجد فيها 16 إرهابياً".

وأوضح الخفاجي، أن المنطقة التي يتواجد فيها الإرهابيون تقع بين واديي زغيتون والخناجر في كركوك، وتم اقتحام هذه المنطقة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب وحصل اشتباك بينهم.

وأضاف، نتيجة الاشتباكات تم قتل قسم من الإرهابيين، والقسم الأخر منهم لاذوا بالفرار باتجاه وادي زغيتون، وتم توجه ضربه لهم من قبل طيران التحالف.

وأكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن 16 إرهابياً تم قتلهم خلال العملية هذه.

ويعد وادي زغيتون منطقة وعرة مترامية الأطراف تقع في جنوب غربي كركوك المحافظة التي تعد من أغنى مدن العراق نفطياً، شمال العاصمة بغداد.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.