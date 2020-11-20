السودان يعلن عن تشكيل هياكل لضمان حقوق الأطفال

أعلن عبد الله حمدوك، رئيس الحكومة الانتقالية السودانية، اليوم الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني، عن تشكيل الحكومة هياكل لضمان حقوق الأطفال.

وأوضح حمدوك، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن الحكومة قامت بزيادة المخصصات والميزانية الموضوع للقطاعات المختصة بالطفل.

وتابع رئيس الحكومة السودانية بقوله "الأطفال هم الذين يحددون مستقبل بلادنا ولا سلام ولا نماء ولا بناء لسوداننا الجديد بدون الاستثمار فيهم والسماع لهم".

وأكمل حمدوك قائلا "الأطفال مسؤوليتنا جميعا، ونحن ينبغي أن نلتزم بالعمل والتعاون مع كافة الجهات المختصة من المجتمع المدني والقطاع الخاص والمبادرات الاجتماعية، لضمان توفير حقوقهم الكاملة ورفع أصواتهم لتحقيق طموحاتهم المستحقة".

إحتفالاً بـ #اليوم_العالمي_للطفل، نؤكد إيماننا بأن للأطفال كل الحق في تلقي الصحة، التعليم، الحماية والرعاية والأمن. نعمل في حكومة الفترة الانتقالية على تأسيس هياكل تضمن #حقوق_الأطفال في جميع أنحاء #السودان، وزيادة الميزانيات المخصصة لهذه القطاعات. pic.twitter.com/tayasDqaKF — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) November 20, 2020

​وأتم بقوله "ينبغي على أطفال السودان أن يتمكنوا من التعبير عن قضاياهم، وصنع التغيير، وإكمال طريق الثورة المستمرة والمساهمة في بناء سودان جديد".