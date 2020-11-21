ولي عهد دبي يتحدث عن مستوى الإقبال على "تحدي دبي للدراجات الهوائية"... فيديو

قال ولي عهد دبي حمدان بن محمد "تحدي دبي للدراجات الهوائية"، يتقدم له أكثر من 20 ألف مشارك.

وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، في مقدمة التحدي حيث تقدم على أكثر من 20 ألف مشارك في تحدي دبي للدراجات الهوائية مع انطلاقة الحدث المقام ضمن فعاليات "تحدي دبي للياقة 2020" وذلك للمرة الأولى.

وتحول شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح بطول 14 كيلومترا لراكبي الدراجات الهوائية، وسط أجواء الفرحة والحماس، ولأول مرة تم تخصيص شارع الشيخ زايد بالاتجاهين لراكبي الدراجات الهوائية. وفقا للمكتب الإعلامي لدبي.

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يتقدَّم أكثر من 20 ألف مشارك في "تحدي دبي للدراجات الهوائية" الذي جرى اليوم (الجمعة)، ضمن فعاليات "تحدي دبي للياقة 2020" وذلك للمرة الأولى، إذ تحوّل شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح للدراجات الهوائية بطول 14 كيلومتراًhttps://t.co/tvHy7DhegC pic.twitter.com/FxV7o9U6gn — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 20, 2020

وأعرب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته بمستوى الإقبال على التحدي حيث قال:

" مستوى الإقبال يعكس درجة عالية من وعي المجتمع بقيمة الرياضة، وأهمية ممارستها، ويبرز إدراك أفراده أن الرياضة مطلب مهم من متطلبات الحياة الصحية ولا يمكن اعتبارها شكلا من الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها".

More than 20,000 people participated in Dubai Ride today... To every single rider, thank you for your positive energy and passion. This truly is the dynamic heart of Dubai that makes us proud and optimistic for our future. pic.twitter.com/mfyyEWglzP — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) November 20, 2020

وأكد الشيخ حمدان بن محمد على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن:

"أكثر من 20 ألفا شاركوا في تحدي دبي للدراجات الهوائية، وقال الشيخ حمدان: "شكرا لكل فرد منكم على الروح الإيجابية، هذه هي دبي النابضة بالحياة والحيوية والنشاط لا تعرف سوى روح التحدي والنظر للمستقبل".