"سيدة المطر" تثير ضجة في مصر... والحكومة تتحرك

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج، فريق "أطفال وكبار بلا مأوى"، بالتواصل مع سيدة مسنة، بعدما أشعلت صورتها مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس، خلال فترة سوء الأحوال الجوية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، بصورة السيدة نعمات، التي وصفها البعض بـ"سيدة المطر"، وهي تجلس على الرصيف وتضع أمامها "دلو" لتبيع "الترمس"، في ظل الأجواء الممطرة بأحد شوارع العاصمة المصرية، تعاطف رواد مواقع التواصل، مما دفعهم لنشر صورتها بشكل كبير.

وزارة التضامن بالتنسيق مع محافظة الجيزة وفروا وحدة سكنية للسيدة نعمات "بائعة الترمس" وتوفير الأدوية الخاصة بها وتحويل ملفها الطبي إلى وزارة الصحة بالإضافة إلى عمل مشروع أو معاش ❤️❤😘🤗

فيها حاجه حلوه 😊 pic.twitter.com/n9LM8zRXLR — Aya💛 (@AyaMohamed1001) November 20, 2020

ووجهت الوزيرة المصرية، "بالتنسيق مع محافظة الجيزة، لتوفير وحدة سكنية إيجار جديد لأسرة "سيدة المطر"، وتقديم مساعدات عاجلة لها ولأسرتها، لمواجهة أعباء المعيشة"، كما عرض فريق "أطفال وكبار بلا مأوى" على "بائعة الترمس"، السكن في إحدى دور الإيواء، لحين تحديد احتياجاتها واستكمال ملفها، من خلال إدارة الحالة بالبرنامج، ولكنها رفضت، وطلبت مكانا للإقامة بدلا من الحجرة التي تمكث بها، بالإضافة إلى مشروع أو معاش، مع توفير الأدوية التي تحصل عليها.

الحاجة نعمات بتنزل كل يوم تقعد على الرصيف تبيع الترمس.امبارح المطر ينزل و يعدي شاب يصورها وفي ساعات تنتشر صورتها وتتقلب الدنيا والحكومة تدور عليها عشان تساعدها..مؤسسة صناع الحياة ووزارة التضامن الاجتماعي ورجال اعمال تكفلوا برعايتها."وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ" pic.twitter.com/ZoDkx4CNRY — د. احمد فوزي Dr.AHMED FAWZY (@fawzypedo) November 20, 2020

فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن يتبني حالة سيدة المطر👏

مصر اللي بنتمناها مبتنساش ولادها ❤ pic.twitter.com/O0mTTY2Nve — تحيا مصر (@shimaa3060msr) November 20, 2020

وأشار فريق "أطفال وكبار بلا مأوى"، إلى أن "سيدة المطر" تبلغ من العمر 63 عاما، وهي تعيش مع زوجها في القاهرة منذ 25 سنة، مؤكدين أن الأسرة "تعاني من ظروف سيئة"، وذلك "ما دفعها لبيع الترمس بشوارع القاهرة، لسد احتياجات أسرتها من معيشة ومصاريف دواء".