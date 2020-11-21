"سيدة المطر" تثير ضجة في مصر... والحكومة تتحرك

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، بصورة السيدة نعمات، التي وصفها البعض بـ"سيدة المطر"، وهي تجلس على الرصيف وتضع أمامها "دلو" لتبيع "الترمس"، في ظل الأجواء الممطرة بأحد شوارع العاصمة المصرية، تعاطف رواد مواقع التواصل، مما دفعهم لنشر صورتها بشكل كبير.
وزارة التضامن بالتنسيق مع محافظة الجيزة وفروا وحدة سكنية للسيدة نعمات "بائعة الترمس" وتوفير الأدوية الخاصة بها وتحويل ملفها الطبي إلى وزارة الصحة بالإضافة إلى عمل مشروع أو معاش ❤️❤😘🤗— Aya💛 (@AyaMohamed1001) November 20, 2020
فيها حاجه حلوه 😊 pic.twitter.com/n9LM8zRXLR
ووجهت الوزيرة المصرية، "بالتنسيق مع محافظة الجيزة، لتوفير وحدة سكنية إيجار جديد لأسرة "سيدة المطر"، وتقديم مساعدات عاجلة لها ولأسرتها، لمواجهة أعباء المعيشة"، كما عرض فريق "أطفال وكبار بلا مأوى" على "بائعة الترمس"، السكن في إحدى دور الإيواء، لحين تحديد احتياجاتها واستكمال ملفها، من خلال إدارة الحالة بالبرنامج، ولكنها رفضت، وطلبت مكانا للإقامة بدلا من الحجرة التي تمكث بها، بالإضافة إلى مشروع أو معاش، مع توفير الأدوية التي تحصل عليها.
الحاجة نعمات بتنزل كل يوم تقعد على الرصيف تبيع الترمس.امبارح المطر ينزل و يعدي شاب يصورها وفي ساعات تنتشر صورتها وتتقلب الدنيا والحكومة تدور عليها عشان تساعدها..مؤسسة صناع الحياة ووزارة التضامن الاجتماعي ورجال اعمال تكفلوا برعايتها."وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ" pic.twitter.com/ZoDkx4CNRY— د. احمد فوزي Dr.AHMED FAWZY (@fawzypedo) November 20, 2020
فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن يتبني حالة سيدة المطر👏— تحيا مصر (@shimaa3060msr) November 20, 2020
مصر اللي بنتمناها مبتنساش ولادها ❤ pic.twitter.com/O0mTTY2Nve
وأشار فريق "أطفال وكبار بلا مأوى"، إلى أن "سيدة المطر" تبلغ من العمر 63 عاما، وهي تعيش مع زوجها في القاهرة منذ 25 سنة، مؤكدين أن الأسرة "تعاني من ظروف سيئة"، وذلك "ما دفعها لبيع الترمس بشوارع القاهرة، لسد احتياجات أسرتها من معيشة ومصاريف دواء".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)