الفالح: السعودية فتحت أغلب قطاعاتها أمام الاستثمار الأجنبي... ونسعى لتدشين مناطق اقتصادية خاصة

قال وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، اليوم السبت، إن "المملكة العربية السعودية شهدت مؤخرا إصلاحات كبيرة، حيث تم فتح غالبية القطاعات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر".
وأضاف خلال إحاطته الإعلامية بقمة العشرين، والتي جاءت تحت عنوان "التعاون لتوفير الضمانات للمستثمرين العالميين"، أن "القطاع التجاري أصبح مفتوحا بالكامل، وكذلك القطاع الصحي والتعليم، وغيرها من القطاعات التي كانت تشترط شروطا صعبة، باتت مفتوحة بالكامل الآن أمام المستثمرين".
وتابع: "الاستثمارات الأجنبية تبحث دائما عن مميزات ومناطق خاصة تحتوي على المزيد من الحوافز، لذلك أصدرت المملكة عدة إجراءات لهيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة هذا العام، حيث بدأت الهيئة في إعداد مناطق اقتصادية خاصة، بعضها اقتصادية، وأخرى لوجيستية، وصناعية، وبعضها يهتم بالسياحة والثقافة، وأخرى للقطاع التقني والرقمي، كل واحدة منها تقدم الكثير من الحوافز والتسهيلات القانونية للمستثمرين".
وأكد خالد بن عبد العزيز الفالح أن "الهيئة تستهدف المستثمرين الأجانب والسعوديين، وكذلك تستهدف تحقيق شراكات بين الطرفين، من أجل فتح الصادرات للبضائع أو الخدمات".
واستطرد: "الحكومة عازمة على إطلاق عدة مناطق اقتصادية خاصة، تكون متميزة، بل الأفضل في العالم، وأعتقد أنها سترى النور قريبا في عام 2021".
يذكر أن قمة مجموعة العشرين للعام الجاري، ستعقد افتراضيا في الرياض اليوم السبت وغدا الأحد الموافق 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو الاجتماع الخامس عشر للمجموعة، إذ سيناقش القادة أهم القضايا الدولية مثل انتشار فيروس كورونا، وخطة توفير اللقاحات لباقي الدول، ومكافحة تغير المناخ، وإنعاش الاقتصاد العالمي.
وتضم المجموعة كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا والسعودية وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)