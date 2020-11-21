نائب لبناني عشية عيد الاستقلال: نحن في وضع انحداري سريع  وظروف الشعب مأساوية 

قال النائب في البرلمان اللبناني شامل روكز لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، عشية عيد الاستقلال، إنه على الرغم من الأحداث الصعبة التي مرت على لبنان إلا أنه حافظ على استقلاله.

وأشار إلى أن: "الظروف الحالية صعبة جداً، وظروف الشعب اللبناني أيضاً صعبة جداً ومأساوية ونتأمل أن يكون المستقبل واعد، ومختلف عن الظروف الموجودين فيها الآن من ناحية فيروس كورونا ومن ناحية الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنقدي".

وأضاف: "يجب على الشعب اللبناني أن يعي جيداً، لأن الطبقة السياسية الموجودة هو من أوجدها من خلال الانتخابات النيابية".

وأوضح روكز أن: "الحلول هي بتواضع السياسيين وأن يتخلوا عن أنانيتهم وأن يشكلوا حكومة خلال الفترة القادمة لحل الأزمة الاقتصادية والنقدية ليستطيع الشعب اللبناني أن يتنفس".

وأكد أن فساد الطبقة السياسية هو من أوصل البلد إلى هذه الحالة، مشيراً إلى أنه من المفترض أن تكون الطبقة الحكومية المقبلة مختلفة عن الطبقة السابقة وأن يكون لديها رؤية اقتصادية ونقدية لخلاص الأزمة الموجودة.

واعتبر النائب اللبناني أن: "لبنان لا يستطيع أن يتحمل ترف الوقت، والظاهر وبكل وضوح أننا ننتقل من يوم سيئ إلى يوم أسوأ، نحن في وضع انحداري سريع ولا أحد يتحمل المسؤولية، البلد يعاني والظروف تصعب أكثر وأكثر، والحل يكون من خلال حكومة مميزين ومستقلين وأصحاب قرار لديهم خبرات، ومختلفين عن الطبقة السياسية الموجودة ليستطيعوا النهوض بالبلد، وقدراتهم يجب أن تكون مميزة مع صلاحيات استثنائية، لأن أي حل أو مشاريع حلول ممكن أن تطرح وتمر في المجلس النيابي فإنها ستتعرقل، لأن الطبقة السياسية للحكومات السابقة مرتبطين ببعضهم من خلال الفساد والطروحات السيئة التي أوصلت البلد إلى هنا".