"لا تضيعوا هذه الفرصة"... وليامز توجه رسالة إلى القادة والشعب الليبي

وجهت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، رسالة للزعماء الليبيين والشعب الليبي، مشيرة إلى أن ما تم إنجازه في محادثات التسوية السياسة يتطلب قدرا كبيرا من الشجاعة، لاتخاذ خطوات ملومسة لإنهاء الأزمة في بلادهم.

ودعت وليامز المسؤولين الليبيين والشعب الليبي، إلى عدم السماح

"لمن يصرون ويحاربون بجميع الوسائل على إبقاء الوضع على ما هو عليه بأن يقوموا بعمليات التضليل بالأخبار والحملات الملفقة وأن يسرقوا من الليبيين هذه الفرصة".

ستيفاني وليامز متوجهة برسالة إلى الليبيين: لا تسمحوا لمن يصرون على إبقاء الوضع على ما هو عليه بأن يسرقوا هذه الفرصة منكم!



تفاصيل رسالة رئيسة @UNSMILibya بالإنابة وآخر المستجدات في #ليبيا في هذا الحوار الخاص:

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-شاهد👇 pic.twitter.com/JDwSmT051c — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) November 19, 2020

وتطرقت في حوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة، إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وانطلاق الملتقى السياسي الليبي، والانتخابات المقبلة، ودور المرأة، النفط والتدخل الأجنبي، من بين أمور أخرى.

وحيت وليامز وفدي اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)، اللذين وقعا على الاتفاق بين حكومة الوفاق والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

وقالت مخاطبة أعضاء الوفدين إن "ما أنجزتموه يتطلب قدرا كبيرا من الشجاعة. لقد اجتمعتم مِن أجل ليبيا، مِن أجل شعبكم، لتتخذوا خطوات ملومسة لإنهاء معاناتهم".

وليامز نوهت بشكل خاص بدور الكتلة النسائية التي شاركت في الملتقى، مشيرة إلى أهمية دور المرأة في بناء وصنع السلام. وقالت: "إنهن يستحققن بالفعل وزنهن ذهباً عندما يتعلق الأمر بوجودهن على طاولة المفاوضات".

ولفتت وليامز إلى تغير موقف الرجال حيال مشاركة النساء في الحوار وأوضحت أن "الرجال بدأوا في تقدير ذلك أيضا. هناك اختلاف كبير بين مواقفهم في بداية ونهاية الاجتماع، واعترافهم بأن النساء يمكن أن يكنّ فعالات جدا في صنع السلام".

وأشارت وليامز إلى النفط الليبي وتأثيره على اقتصاد البلاد، مبينة أن اجتماعها الأخير مع شركة سـرت لإنتـاج وتصنيـع النفـط والغـاز في مرسى البريقة ضم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وآمري حرس المنشآت النفطية في المنطقتين الشرقية والغربية.

كما تطرقت إلى التدخل الأجنبي في ليبيا مشددة على أهمية احترام حظر السلاح.