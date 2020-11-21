الرئيس اللبناني يطلب التشدد في البحث عن السجناء الفارين

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي التشدد في البحث عن الفارين من نظارة مخفر قصر العدل في بعبدا، والقبض عليهم والتحقيق في ظروف فرارهم.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، عن فرار 69 سجينا من نظارة مخفر قصر عدل بعبدا، وقد تم توقيف 15 فارا، و 4 سلموا أنفسهم، فيما توفي 5 فارين خلال حادث مرور.

وأكدت أن عمليات البحث جارية لإلقاء القبض على باقي السجناء الفارين، البالغ عددهم 44 فارا.

وكلف مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ بالإنابة القاضي فادي عقيقي ​الأجهزة الأمنية​ كافة، بإجراء ​التحقيقات​ والتحريات اللازمة لتوقيف جميع الفارين، وتحديد كيفية حصول الفرار وتبيان ما إذا كان ثمة تواطؤ في هذه العملية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وقالت شرطة بلدية بعبدا، في تصريحات نقلتها قناة "النهار"، إن "عناصرها تمكنوا من توقيف 8 من السجناء الذين هربوا من سجن بعبدا وسلموا إلى أمن الدولة، فيما تستمر عملية الملاحقة مع القوى الأمنية للقبض على الفارين الآخرين".