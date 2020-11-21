ماذا بحث بومبيو في زيارته للإمارات وقطر

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، زيارتين إلى الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر؛ حيث بحث مع قيادتي البلدين سبل تطوير العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم السبت، بحث بومبيو مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد الجهود والتحركات الهادفة إلى تسوية أزمات المنطقة واحتواء التوترات فيها، إضافة إلى مخاطر التطرف والإرهاب وخطابات الكراهية والتحريض، وضرورة التحرك الدولي الفاعل في مواجهتها.

وتطرقا في هذا السياق إلى معاهدة السلام التي وقعتها دولة الإمارات وإسرائيل، وأهميتها في بدء مرحلة جديدة للعلاقات والتعاون بين الدول في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى البناء عليها لترسيخ الأمن والسلام والاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.

واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية، وزير خارجية الولايات المتحدة، ظهر اليوم.

وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها؛ كما جرى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

وتشمل جولة بومبيو، فرنسا وتركيا وجورجيا وإسرائيل وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.