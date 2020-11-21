صلح بين قبائل سعودية في عسير بعد قطيعة دامت 43 عاما... فيديو

أنهت قبائل سعودية في منطقة عسير جنوب غرب المملكة، خلافا وقطيعة فيما بينها، استمرت لأكثر من أربعة عقود.

وأشرفت إمارة منطقة عسير، على الصلح عبر لجنة إرساء السلم المجتمعي، التي تم تشكيلها في وقت سابق من العام الجاري، ونجحت بالفعل في إنهاء خلافات بين القبائل تعود لعقود.

وقالت إمارة المنطقة، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، "إن لجنة إرساء السلم المجتمعي، نجحت في إرساء الصلح والصفاء بين قبائل بني جابرة من شهران بعد 43 عاما من القطيعة".

#فيديو ||



بمتابعة لجنة إرساء السلم المجتمعي بإمارة عسير، وبعد 43 عامًا من القطيعة:



المسقي تشهد لحظة تاريخية يحل فيها الصلح والصفاء بين قبائل بني جابرة من #شهران. pic.twitter.com/GkGzU0BQp9 — إمارة منطقة عسير (@emartasir) November 21, 2020

وأظهر مقطع فيديو وصور نشرتها إمارة المنطقة عبر تويتر، عددا من شيوخ القبائل يجلسون في ساحة بنادي المصيف الرياضي بمركز المسقي في المنطقة، بحضور أمير المنطقة، تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بينما يتناوبون على إلقاء كلمات بمناسبة الصلح، ويشيدون به وبمن سعى فيه.

ولم تذكر الإمارة سبب الخلاف الذي تم إنهاؤه، لكن خلافات القبائل في العادة ترتبط بحوادث قتل نتيجة خلافات شخصية بين الأفراد، أو نزاعات حول الأراضي، أو اعتراضات على بعض الزيجات، أو أسباب أخرى متنوعة.