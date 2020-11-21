ازدياد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا

تشهد أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفاعاً تدريجياً مع عدم وصول سوريا بعد لذروة الموجة الثانية المتوقعة لانتشار الفيروس على المستوى الإجمالي.

وكالة "سانا" السورية للأنباء، نقلت تصريح معاون مدير مديرية الأمراض السارية والمزمنة بوزارة الصحة الدكتور عاطف الطويل، الذي قال: "سوريا تتجه نحو ذروة جديدة"، مضيفا أن:

بعض المحافظات تشهد حالياً ازدياداً متدرجاً لانتشار الفيروس منها حماة وحمص واللاذقية والسويداء.

ولفت إلى أن "وزارة الصحة رفعت جاهزية جميع المشافي استعداداً للموجة الثانية"، مؤكدا أن "الوضع العام لازال تحت السيطرة".

يذكر أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى أمس 7079 حالة شفيت منها 2986 وتوفيت 368 حالة.