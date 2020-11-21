الكويت تعطي الضوء الأخضر لعودة الوافدين العالقين بالخارج

وقالت صحيفة "الراي" إن مجلس الوزراء وافق على عودة الوافدين العالقين في الخارج بدءاً بالعمالة المنزلية، ضمن إجراءات مُحدّدة وآلية تراعي الاشتراطات الصحية، وتشمل الحجر الإلزامي لمدة أسبوعين.

وتتضمن خطة العودة شقين، يتعلق الأول بالسفر والإجراءات التي تبدأ منذ دخول الكفيل للمنصة الإلكترونية (بالسلامة) لتسجيل بيانات طلب عودة العامل المنزلي وحتى إنهائه إجراءات الخروج من مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي.

ويتعلق الجزء الثاني من الخطة الأمور الفنية والمالية الخاصة بإجراءات الحجر والخدمات اللازمة منذ خروج العامل من المطار ونقله إلى المساكن المخصصة للحجر الصحي، وجميع الخدمات اللوجستية الخاصة بالمواصلات والتغذية وتوفير المساكن الصحية والفحوصات الطبية المطلوبة وفق اشتراطات وزارة الصحة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، استعرض أمس توصية اللجنة الوزارية لطوارئ "كورونا" بشأن الخطة المقترحة لعودة العمالة المنزلية.

وتضمنت الخطة المراحل وبرمجة الدول، وقرر المجلس تكليف الجهات المعنية باستكمال استيفاء الجوانب القانونية والإجراءات التفصيلية اللازمة لتنفيذ الخطة، تمهيداً لمباشرة التنفيذ بالسرعة اللازمة.