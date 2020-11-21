تسجيل
20:16 GMT21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سفينة حاويات

    تونس: تواصل الجدل حول صفقة توريد النفايات الإيطالية

    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104357/12/1043571256_0:197:2939:1850_1200x675_80_0_0_7af4b8fdfb727591d29425156257860f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011211047266105-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81/

    ما زال الجدل متواصلا منذ أسابيع في تونس حول قضية صفقة توريد النفايات الإيطالية إلى الأراضي التونسية بطريقة مشبوهة ومخالفة للمعايير المعتمدة دوليا ، في وقت تصاعدت فيه الاتهامات بضلوع أطراف إدارية وجمركية نافذة في هذه القضية.

    ويعود الملف إلى شهر يونيو المنقضي، حيث قامت شركة تونسية مصدره بإدخال 72 حاوية نفايات إلى ميناء محافظة سوسة الساحلية وتخزينها في مقرها بمنطقة الوردانين (سوسة) في إطار عقد يجمعها بشركة إيطالية مختصة في مجال التصرف في النفايات ليتبين لاحقا أن الحاويات تتضمن نفايات مصنفة خطرة ويمنع إدخالها إلى أفريقيا، وليست نفايات صناعية كما صرحت به الشركة.

    إهانة للدولة التونسية

    واعتبر رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان بدر الدين القمودي في تصريح لـ "سبوتنيك" أن هذه القضية تتضمن إهانة كبرى لتونس، التي تحولت إلى مقبرة للنفايات الأوروبية وهي التي تعاني أصلا من أزمة في التصرف في نفاياتها.

    وأكد القمودي أن هذه النفايات الإيطالية هي نفايات منزلية مرسكلة وليست نفايات صناعية، مضيفا أن التحاليل المخبرية أثبتت أنها تمثل خطرا على البيئة وعلى صحة الإنسان وبقية الكائنات الحية، نظرا لاحتوائها على مواد مصنفة خطرة مثل الزئبق والزنك.

    وبين النائب أن هذا الملف هو محل متابعة من عدة جهات، أولها لجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان التي باشرت التحقيق في هذه القضية، وثانيها الهيئة الرقابية التي كلفها رئيس الحكومة بتولي مهمة التثبت من أجل تحديد الاخلالات والمسؤوليات، مؤكدا أنه تم فتح تحقيق قضائي في الغرض للكشف عن ملابسات القضية.

    تورط الجمارك

    وقال القمودي "ما كانت هذه الجريمة لتقع لولا تواطؤ بعض الأطراف من المؤسسات سواء كانت من جانب موظفي وزارة البيئة أو من جانب الديوانة (الجمارك)".

    وأضاف أنه رغم إصرار الجمارك التونسية على التنصل من مسؤوليتها، إلا أن عديد المعطيات تشير إلى ضلوعها في هذه القضية، بالنظر إلى مخالفتها للقوانين الوطنية والدولية المعمول بها والتي تمنع دخول مثل هذه المواد إلى تونس.

    وتابع أن "الشركة التونسية المتورطة في إدخال النفايات الإيطالية إلى تونس كانت في نزاع سابق مع الجمارك ولم يتم تسوية وضعيتها القانونية، ومع ذلك سمح لها باستئناف نشاطها، فضلا عن تمكينها من رخصة القيام بأعمال الرسكلة رغم عدم احتواء مقرها على التجهيزات الضرورية لممارسة هذا النشاط.

    وأكد القمودي أن أعوان الجمارك شاركوا في المعاينة الأولى للحاويات  التي تبين نتائج التحاليل أن 97% من مكوناتها تحوي مواد بلاستيكية مصنعة والحال أن هذه النتائج تتضمن مغالطة كبرى.

    الجمارك تنفي الاتهامات

    في المقابل تنفى الإدارة العامة للديوانة الاتهامات الموجهة إلى الجمارك، مؤكدة أن منظوريها قاموا بواجبهم في الكشف عن حيثيات هذا الملف وإتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون الجمركي.

    وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد هيثم الزناد لسبوتنيك "لولا الجمارك التونسية لما تفطن أحد إلى هذا الملف الذي حيكت خيوطه منذ بدايته بطريقة ذكية جدا يصعب من خلالها على السلطات التونسية التفطن للاخلالات التي تضمنتها عملية إدخال النفايات الإيطالية إلى تونس".

    سفينة حاويات
    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    سعة الواحدة 40 طنا... ضبط 282 حاوية قمامة قادمة من إيطاليا في ميناء سوسة التونسي
    وأكد الزناد أن الشركة التونسية تحيّلت على السلطات التونسية للتنصل من تطبيق القوانين الداخلية التي تمنع إدخال مثل هذه المواد إلى التراب التونسي.

    وبيّن أن المصالح الجمركية منحت رخصة تخزين النفايات التي صرحت الشركة بكونها صناعية بعد أن تولت هذه الشركة تسوية وضعيتها القانونية وحل نزاعها السابق مع الجمارك.

    وأفاد أن الجمارك طلبت من الشركة المصدرة الاستظهار بترخيص من المصالح المختصة في وزارة البيئة لمعرفة طبيعة النفايات والتأكد من كونها لا تشكل خطورة، مضيفا أن نتائج التحاليل التي قامت بها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التابعة لوزارة البيئة أثبتت أن هذه النفايات البلاستيكية لا تعتبر خطيرة ولا يمنع دخولها إلى تونس، وعلى ضوء ذلك أذنت الجمارك برفع اليد عن الحاويات وتم نقلها الى مقر الشركة في محافظة سوسة.

    وقال الزناد أنه بتاريخ 24 يونيو المنقضي، تولى عون مختص من الجمارك معاينة النفايات المنقولة إلى مقر الشركة كما ينص على ذلك القانون الجمركي، ليتبين أن هذه الفضلات تتكون من 70 بالمائة من المواد البلاستيكية و30 بالمائة مواد أخرى، منافية لما تم التصريح به.

    وأكد أن الإدارة العامة للجمارك قررت منع صاحب المحل من التصرف في الـ 70 حاوية وكذلك التصرف في الـ 212 حاوية الجديدة التي وصلت لاحقا إلى تونس حاملة نفس المواد، كما طلبت من الشركة إعادة تصديرها إلى إيطاليا نظرا للتكلفة الباهظة التي يتكبدها الجانب التونسي لدى ابقائها في الميناء.

    ولفت الزناد أن الجمارك تعرضت إلى ضغوطات من عدة أطراف، بالنظر إلى وجود تحقيق سابق يفيد بأن النفايات غير خطرة، بالإضافة إلى رفع صاحب الشركة قضايا ضد الديوانة لرفع اليد عن هذه النفايات،  والضغط الذي قامت به الشركة الإيطالية التي تواصلت مع قنصل نابولي لتبيان أسباب إيقاف النشاط.

    وأكد الناطق الرسمي باسم الجمارك أن تقرير اللجنة العليا للتعريفة، التي تضم ممثلين من وزارة المالية والديوانة والتجارة هو الذي حسم في الموضوع، بعد أن أثبتت نتائجه أن النفايات ليست صناعية وإنما بلدية مجمعة، خلافا لما تم التصريح به، مضيفا أن التحقيق بين أن هذه النفايات يمنع منعا باتا تصديرها من أوروبا في اتجاه الدول الإفريقية.

    تونس تعود إلى الحياة الطبيعية عقب أزمة كورونا
    © Sputnik . Mariam Gdira
    تونس... منع المواطنين من استعمال أنابيب الغاز المنزلية كوقود للسيارات
    واعتبر الزناد أن الإشكال الأول يعود إلى موافقة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، التي تعود بالنظر إلى وزارة البيئة، على إبرام عقد مع الشركة التونسية من أجل التصرف في المصبات التونسية وهو ما يتعارض مع طبيعة نشاطها بوصفها شركة مصدرة لا يخول لها القانون وضع نفاياتها في تونس.

    ويسمح هذا العقد  للشركة التونسية باستقبال 120 ألف طن من النفايات سنويا بقيمة 18 دينارا للطن الواحد والتصرف فيها في المصبات التونسية قصد القيام برسكلتها وإعادة إنتاجها في شكل حبيبات بلاستيكية ثم تصديرها.

    تهاون في التعامل مع الجرائم البيئية

    وخلفت قضية النفايات الإيطالية موجة سخط واسعة في الأوساط الحقوقية، حيث طالبت جمعيات ومنظمات حقوقية بفتح ملف الجرائم البيئية المتنامية وتسليط العقوبات ضد كل من ستكشف عنه التحقيقات الجارية، رافضين تحويل تونس إلى مصب لنفايات الدول الأوروبية.

    وطالب المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر في حديثه لـ "سبوتنيك"، بضرورة التعامل بأكثر جدية مع هذه الجرائم البيئية وعدم تكريس سياسة الإفلات من العقاب.

    وأشار بن عمر إلى وجود "منحى خطير في اتجاه الاستثمار نحو مراكمة الربح على حساب الحقوق الأساسية للمواطنين التونسيين بما فيها الحق في البيئة".

    ولفت إلى أن أزمة النفايات الإيطالية تعكس فشل المنظومة القانونية التونسية القائمة التي تستند إلى إجراءات بيروقراطية يسهل من خلالها الافلات من الرقابة، مضيفا أن هذه الأزمة كشفت أيضا عن حجم الفساد المتفشي داخل أروقة الإدارة التونسية وسعي كل جهاز إداري للتملص من المسؤولية باستغلال هذه الثغرات التنظيمية وعدم التنسيق الكافي بين مختلف أجهزة الإدارة التونسية سواء الإدارية أو الأمنية أو البيئية.

    وقال بن عمر "المطلوب اليوم ليس فقط ىامتصاص غضب الرأي العام بإقالة المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وإنما المتابعة الفعلية لكل المتورطين في الجرائم البيئية، وسد الثغرات القانونية والتشريعية التي تمكن الشركات الصناعية من ابتزاز الدولة التونسية تحت مسمى الاستثمار والضغط عليها من خلال التهديد بوقف النشاط والتسبب في أزمة اجتماعية".

    انظر أيضا:

    سعة الواحدة 40 طنا... ضبط 282 حاوية قمامة قادمة من إيطاليا في ميناء سوسة التونسي
    تونس... منع المواطنين من استعمال أنابيب الغاز المنزلية كوقود للسيارات
    الكلمات الدلالية:
    إيطاليا, استيراد, نفايات, جدال, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الفلسطيني عيسى قسيسية يرتدي زي بابا نويل وشجرة عيد الميلاد، أثناء جلسة تصوير في البحر الميت، في عين بكيك، 15 نوفمبر 2020
    من أدنى نقطة على وجه الأرض..."بابا نويل الفلسطيني" يستعد لموسم الأعياد
    كويكب يقترب من الأرض
    كويكب يقترب من الأرض
    10 معلومات عن اليوم العالمي للرجل
    10 معلومات عن اليوم العالمي للرجل
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك