قتلى وجرحي في هجوم مسلح في محافظة صلاح الدين شمالي العراق

قتل 3 أفراد وأُصيب 2 آخرين من قوات الأمن العراقية إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل قناص في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

بغداد- سبوتنيك. وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان اليوم السبت "انفجار عبوة ناسفة على عجلة مدنية نوع تيوتا على طريق الزوية المسحك التابعة لقضاء بيجي، وعند خروج قوة إلى مكان الحادث من مركز شرطة المسحك ومفرزة من الحشد الشعبي لإخلاء المصابين، تعرضت القوة إلى إطلاق نار من قبل قناص".

وأضافت "أدى الحادث إلى استشهاد ضابط برتبة عقيد ومفوض شرطة من مركز شرطة المسحك واستشهاد أحد منتسبي الحشد وجرح مفوض شرطة وعنصر من الحشد الشعبي، في حين جرح ثلاثة من عائلة واحدة في داخل العجلة المدنية".

وأوضح الخفاجي، أن قيادة العمليات المشتركة كلفت القوات الخاصة العراقية فقط، والجهد الهندسي التابع لوزارة الدفاع، باقتحام جزيرة "أم جريش" الواقعة في نهر دجلة قرب مدينة سامراء "جنوب شرقي صلاح الدين شمال بغداد".

وكشف المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لـ"سبوتنيك" امس الجمعة، عن تدمير أوكار لـ"داعش" الإرهابي في جزيرة تمثل خطرا على محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

ولفت إلى أن جزيرة أم جريش منطقة يستخدمها الإرهابيون للقنص والانطلاق منها في عمليات تستهدف مناطق منها منطقة مكيشيفة "40 كم جنوب تكريت مركز محافظة صلاح الدين".

وأضاف الخفاجي قائلا: إن التكليف بالاقتحام لتدمير مضافات وأنفاق عصابات "داعش" الإرهابية، في الجزيرة وتجريفها وقطع الأشجار، وبالتالي قطع التهديد الذي كان يؤذينا".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.