زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب الجزائر

يقع مركز الزلزال على بعد 28 كيلومترا من مدينة سكيكدة التي يبلغ عدد سكانها 162 ألف نسمة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

تم تسجيل الهزات الأرضية في الساعة 03.53 بالتوقيت العالمي (06.53 بتوقيت موسكو)، فيما لا توجد معلومات عن الضحايا والدمار حتى الآن.