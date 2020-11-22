الجيش الإسرائيلي يبعث رسالة إلى الشعب اللبناني

ونشر أدرعي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، بمناسبة ذكرى استقلال لبنان الـ77، متوجها خلالها بتهنئة على تلك الذكرى.
في ذكرى #استقلال_لبنان الـ77 أتوجه إلى عموم اللبنانيين بتهنئة شخصية صادقة على أمل أن ينال وطنكم استقلاله الحقيقي. معايدة خاصة من جنود #جيش_الدفاع، متمنين لكم #الحرية، #السيادة والاستقرار.#استقلال_في_ظل_احتلال pic.twitter.com/EQt56oZGK8
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2020
وقال أدرعي:
في ذكرى استقلال لبنان الـ77 أتوجه إلى عموم اللبنانيين بتهنئة شخصية صادقة على أمل أن ينال وطنكم استقلاله الحقيقي.
وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "معايدة خاصة من جنود الجيش الإسرائيلي، متمنين لكم الحرية والسيادة والاستقرار.
ويشار إلى أن اليوم الأحد، يصادف الذكرى الـ77 لاستقلال لبنان عن الاحتلال الفرنسي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)