"أشياء لم نرها حتى الآن"... الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل العملية القادمة في غزة

قال مصدر أمني إسرائيلي، اليوم الأحد، إن التنظيمات المسلحة في قطاع غزة تتعاظم قوتها بشكل كبير ومقلق.

ونشرت إذاعة الجيش تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، نقلا عن مصدر أمني رفيع المستوى، أنه "في العملية القادمة في غزة سنواجه أشياء لم نرها حتى الآن".

״ארגוני הטרור בעזה התעצמו באופן ניכר וזה מטריד. במבצע הבא בעזה נתקל בדברים שלא ראינו עד היום. זה שדוחים את הטיפול בבעיה לא אומר שלא ניתקל בה בסוף. השאלה כמה גדולה היא תהיה כשנגיע לשם״, כך לפי גורם ביטחוני ישראלי — צחי דבוש (@TsahiDaboush) November 22, 2020

وأضاف المصدر الإسرائيلي "في الجيش يؤجلون علاج المشكلة، وذلك لا يعني أننا لن نواجهها في النهاية، طارحا سؤال "ما هو حجم تلك المشكلة عندما تصل إلينا في النهاية".

ويشار إلى أن تغريدة إذاعة الجيش الإسرائيلي تعود لـ"تساحي دابوش"، المحرر العسكري للإذاعة.