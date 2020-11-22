وزير التعليم السعودي: استخدمنا أكثر من طريقة للتعليم عن بعد في المملكة

قال وزير التعليم السعودي، حمد آل الشيخ، اليوم الأحد، إن "المملكة تخطط للمزيد من مشاريع التعليم عن بعد".

وأضاف في جلسة نقاشية ضمن فعاليات قمة العشرين للحديث عن التعليم وقت الأزمات "أن مجموعة التعليم في G20 ناقشت استمرار التعليم أثناء الأزمات والكوارث"، و"أن الدول الكبرى واجهت مشاكل في استمرار التعليم أثناء جائحة كورونا، كما كان "تعليم الأطفال" التحدي الأكبر"، حسبما نقل مراسل "سبوتنيك".

واستطرد أن "الأقمار الصناعية تمثل نقطة هامة في هذا الأمر، خاصة أن بعض الدول لا تملك القدرات لذلك".

وأشار إلى أن السعودية استخدمت مساحة أكثر من طريقة لاستمرار التعليم نظرا للمساحة الشاسعة.

وتعقد القمة في وقت يواجه فيه العالم وباء فيروس "كورونا" المستجد، وقد قادت المجموعة جهودا دولية أفضت إلى التزامات بأكثر من 21 مليار دولار، لدعم إنتاج اللقاحات والدواء وتوزيعها وإتاحتها، كما قامت بضخ أكثر من 11 تريليون دولار لدعم الاقتصاد العالمي لمواجهة تحديات الجائحة وتراجع الاقتصاد العالمي.

وتولت السعودية، رئاسة مجموعة العشرين، إذ عقدت قمة استثنائية في مارس/ آذار 2021، هي القمة الاستثنائية الأولى التي عقدتها المجموعة، نظرا لجائحة "كورونا".