دبي تسمح بإجراء فحص اللعاب للأطفال للكشف عن كورونا

قالت هيئة الصحة بدبي، اليوم الأحد، إنه يمكن الآن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة والسادسة عشرة أن يخضعوا لفحص "كورونا" من خلال عينة من اللعاب بدلا من الخضوع لمسحة الأنف المستخدمة على نطاق واسع.