دبي تسمح بإجراء فحص اللعاب للأطفال للكشف عن كورونا

ونشرت الهيئة على صفحتها الخاصة على "تويتر"، تغريدة جاء فيها بإنها سمحت باعتماد فحص اللعاب بعد دراسة بحثية أجرتها الهيئة بالمشاركة مع جامعة محلية.
تخفيفاً وتسهيلاً على الأطفال ما بين (3 – 16) سنة، اعتمدت #صحة_دبي طريقة أخذ عينة من اللعاب لفحص #كوفيد19 بدلاً من مسحة الأنف، وذلك استناداً للبحوث والدراسات العلمية المتخصصة والبروتوكولات التي تمت بين الهيئة وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية pic.twitter.com/0lihMhUwaZ— هيئة الصحة بدبي (@DHA_Dubai) November 22, 2020
وسجلت الإمارات 158990 حالة إصابة بكورونا و552 وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس.
آخر الإحصائيات حول إصابات #فيروس_كورونا المستجد (#كوفيد19) في #الإمارات #الجميع_مسؤول pic.twitter.com/dVxy7M7L39— هيئة الصحة بدبي (@DHA_Dubai) November 22, 2020
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