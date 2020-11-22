وزير التعليم السعودي: لم نواجه أي مشكلات في استمرار الجامعات خلال الجائحة

قال وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ، اليوم الأحد 22 نوفمبر/تشرين الثاني، إن المملكة لم تواجه أي مشكلات في استمرار التعليم بالجامعات خلال الجائحة.

وأضاف آل الشيخ، في إحاطة قدمها اليوم على هامش قمة العشرين المنعقدة بالرياض حضرها مراسل "سبوتنيك": "لم نواجه مشكلة في استمرار الجامعات بالتعليم أثناء الجائحة "وخلال أسابيع استطاعت المملكة تهيئة البنية الالكترونية للتعليم عن بعد".

وخلال الإحاطة التي قدمها الوزير كشف عن أن ملايين الطلاب استفادوا من تطبيق "مدرستي" الإلكتروني لاستمرار التعليم في المملكة.

وتابع "شكل التعليم ومفهومه تغيّر الآن بسبب الجائحة، واقتصاديات التعليم ستتغير أيضا بعد الأزمة".

وتعقد القمة في وقت يواجه فيه العالم وباء فيروس كورونا، وقد قادت المجموعة جهودا دولية أفضت إلى التزامات بأكثر من 21 مليار دولار، لدعم إنتاج اللقاحات والدواء وتوزيعها وإتاحتها، كما قامت بضخ أكثر من 11 تريليون دولار لدعم الاقتصاد العالمي لمواجهة تحديات الجائحة وتراجع الاقتصاد العالمي.