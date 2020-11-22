السعودية... تعديلات على أسعار تأشيرات الحج والعمرة وزيارة المملكة

أصدر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الأحد 22 نوفمبر/تشرين الثاني، قرارا رسميا بإصدار تعديلات على أسعار تأشيرات الحج والعمرة والزيارة والمرور.

ونشر مجلس الوزراء السعودي، قراره في صحيفة "أم القرى" الرسمية السعودية، تأكيده تعديل فقرة في جدول تأشيرات الزيارة والحج والمرور إلى المملكة، سواء برا أو بحرا أو جوا.

وتضمنت تلك التعديلات الوزارية تعديل تكلفة التأشيرات والوقت الذي تسمحه كل تأشيرة.

وأوضحت أن هذا يأتي في إطار تحسين وتطوير تأشيرات الدخول إلى المملكة.

ويقضي التعديل الوزاري الجديد، بمنح تأشيرة دخول لمدة تصل إلى 48 ساعة برسوم تصل إلى 100 ريال تقريبا.

كما رفعت الحكومة السعودية تأشيرة الزيارة لمدة 4 أيام إلأى 300 ريال سعودي.

ويظهر في نص التعديلات أيضا أن تأشيرة المرور للزيارة، سواء جوا، أو بحرا، أو برا، ستكون صلاحيتها 96 ساعة فقط، وستكون مدة الإقامة 96 ساعة أيضا، أما الرسوم الخاصة بها فستكون 300 ريال.

وأوضحت التعديلات أن تأشيرة المرور للزيارة، جوا، أو بحرا، أو برا، وصلاحيتها 48 ساعة، ومدة الإقامة 48 ساعة، الرسم الخاص بها 100 ريال.