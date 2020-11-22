العاهل السعودي: نعتزم إطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون

أعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أن بلاده ستطلق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، لترسيخ وتسريع الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة بأسلوب شامل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم الأحد، عن العاهل السعودي، خلال قمة مجموعة العشرين المنعقدة برئاسة الرياض، تأكيده على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لإيجاد اقتصاد قوي وشامل ومتوازن ومستدام من خلال تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.

#عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين: ستقوم المملكة بإطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون لترسيخ وتسريع الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة بأسلوب شامل.#السعودية_ترحب_بقادة_العشرين#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 22, 2020

وقال الملك سلمان:

ندعو الدول الأخرى للعمل معنا لتحقيق أهداف هذا البرنامج المتمثلة في التصدي للتغير المناخي مع الاستمرار في تنمية الاقتصاد وزيادة رفاه الإنسان.

وأوضح أن الحفاظ على كوكب الأرض يعتبر ذا أهمية قصوى، وبأنه "في ظل زيادة الانبعاثات الناتجة عن النمو الاقتصادي، علينا أن نكون روادا في تبني منهجيات مستدامة وواقعية ومجدية التكلفة لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة".

#عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين: إدراكاً من المملكة للدور المهم لعملية امتصاص الكربون من خلال الطبيعة، فقد نادينا بتبني هدف طموح يتمثل في الحفاظ على مليار هكتار من الأراضي المتدهورة واستصلاحها وإدارتها بنحو مستدام، وذلك بحلول عام 2040م.#السعودية_ترحب_بقادة_العشرين#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 22, 2020

وشدد العاهل السعودي خلال كلمته في قمة "العشرين"، على أن العالم يواجه تحديًا صحيًا عالميًا غير مسبوق يواجه الناس والمجتمعات والاقتصادات، لافتا إلى أنه "يمكننا تحقيق هدفنا المتمثل في حماية الأرواح وسبل العيش وتشكيل عالم أفضل لتحقيق فرص القرن الحادي والعشرين للجميع".