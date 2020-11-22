الملك سلمان: جهود قمة العشرين سيكون لها دور حاسم في التغلب على فيروس كورونا

قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن "قمة العشرين نجحت في تقديم رسالة للاطمئنان والأمل لمواطني جميع الشعوب، من خلال بيان القادة الختامي للقمة".