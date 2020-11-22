الكاظمي يشدد على ضرورة أن تكون تصاميم المدارس ضمن الطراز الحديث

شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أثناء اجتماعه باللجنة العليا لبناء المدارس في العراق، على ضرورة أن تكون تصاميم المدارس ضمن الطراز الحديث.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الحكومة العراقية على تويتر، تغريدة جاء فيها: "رئيس مجلس الوزراء يشدد على أن تكون تصاميم المدارس ضمن الطراز الحديث، ووفقاً للاحتياجات الفعلية والعملية للبيئة العراقية، ويوجّه بمعالجة التلكؤات في تنفيذ مشاريع المدارس الجاري تنفيذها حالياً، وأن يجري تجاوز العقبات والروتين، خدمة للطلبة".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يشدد على أن تكون تصاميم المدارس ضمن الطراز الحديث، ووفقاً للإحتياجات الفعلية والعملية للبيئة العراقية، ويوجّه بمعالجة التلكؤات في تنفيذ مشاريع المدارس الجاري تنفيذها حالياً، وأن يجري تجاوز العقبات والروتين، خدمة للطلبة. pic.twitter.com/YJDObgas24 — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 22, 2020

​وناقش الكاظمي مع اللجنة الخطوات التنفيذية لإطلاق مشروع بناء سبعة آلاف مبنى مدرسي جديد في عموم البلاد، ويتضمن في مرحلته الأولى بناء ألف مدرسة جديدة، وذلك ضمن مذكرات التفاهم مع جمهورية الصين الشعبية، بحسب الموكتب الإعلامي.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يجتمع باللجنة العليا لبناء المدارس في العراق، حيث جرى مناقشة الخطوات التنفيذية لإطلاق مشروع بناء سبعة آلاف مبنى مدرسي جديد في عموم البلاد، ويتضمن في مرحلته الأولى بناء ألف مدرسة جديدة، وذلك ضمن مذكرات التفاهم مع جمهورية الصين الشعبية. pic.twitter.com/AG00VqYCaG — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 22, 2020

​وأكد المكتب الإعلامي أن المشروع سيكفل معالجة مشاكل الازدواج في استعمال الأبنية المدرسية، ومشاكل المدارس غير الصالحة أبنيتها، كما تم الاتفاق على أن يُسمى المشروع "المدارس النموذجية".