مقتل عناصر من "أنصار الله" بمواجهات جنوب الحديدة

قتل عدد من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" بمواجهات مع القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، في محافظة الحديدة غربي البلاد.

القاهرة– سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، إن: "الحوثيين حاولوا التسلل إلى تباب ومزارع قريبة من خطوط التماس جنوب وجنوب شرقي مدينة التُحيتا جنوبي الحديدة، مستخدمين غطاء ناريًا مكثفًا بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية".

وأضاف أن :"وحدات من القوات المشتركة تصدت للمتسللين موقعة قتلى وجرحى منهم، وأجبرت البقية على الفرار إلى مناطق نائية غير ذات قيمة عسكرية باتجاه خط زَبيد".

ولفت إلى أن :"القوات المشتركة أخمدت مصادر الإسناد الناري للحوثيين بضربات مركزة ضاعفت الخسائر البشرية في صفوفهم".

في سياق آخر، ذكرت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم المقاومة الوطنية إحدى تشكيلات القوات المشتركة، أن "الحوثيين شنوا قصفوا على أحياء سكنية في مدينة حَيْس (جنوب شرقي الحديدة)، أسفر عن مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين".