الإمارات تعلن آخر موعد لتحديث بيانات المواطنين

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، اليوم الأحد، تمديد فترة تحديث بيانات المواطنين ضمن مبادرة "بياناتك هويتك"، الذي انطلقت أواخر الشهر الماضي.

وجرى تمديد فترة تحديث البيانات حتى نهاية العام الجاري الموافق 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، وفق ما أفادت به صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وأكدت الهيئة أن قرار تمديد الفترة ضمن مبادرة "بياناتك هويتك"، الذي استهل تنفيذها في 28 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جاء وفق تطلعات الهيئة في الاستجابة لاحتياجات أفراد المجتمع في شتى الظروف.

وأشارت إلى أن قرار تمديد الفترة يمثل فرصة جديدة للمواطنين المستفيدين لإنجاز تحديث بياناتهم إلكترونياً حتى نهاية العام الجاري 2020، سواء عن طريق التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني:www.ica.gov.ae.

ويسهم تحديث البيانات بشكل كبير وفعال في دعم جهود الدولة الرامية إلى مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، كونه يوفر منظومة رقمية تلبي متطلبات القطاع الصحي والقطاعات الأخرى، فضلاً عن دوره المحوري في ضمان استمرارية الخدمات الحكومية وتقديمها وفق أفضل معايير الكفاءة، بحسب الهيئة.

يشار إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة "بياناتك هويتك" مخصصة لمواطني دولة الإمارات من الفئة العمرية المستهدفة، وهي 18 - 60 سنة، على أن يتم استئناف عمليات التحديث لمختلف الشرائح المجتمعية ضمن المراحل المقبلة التي سيتم الإعلان عنها لاحقا.