تسجيل
20:14 GMT22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    احتجاجات ضد خطة الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية، في بلدة عصيرة الشماليّة، يوليو 2020

    في حال استمرت سياسة الضم... هل تفرض أوروبا عقوبات على إسرائيل؟

    © REUTERS / Raneen Sawafta
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0d/1045985438_0:0:2956:1662_1200x675_80_0_0_5656e675df5cb45f75a81cfbe13bc461.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011221047272630-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%9F/

    تعول القيادة الفلسطينية كثيرًا على دول الاتحاد الأوروبي الحليفة، والتي ما زالت تتمسك بحل الدولتين، وترفض كافة الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بضم المستوطنات.

    وسبق وأن طالبت فلسطين عدة مرات، كان آخرها مطلع الشهر الجاري، من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل لإلزامها بوقف هدم المنازل الفلسطينية.

    وزادت إسرائيل من هدم منازل الفلسطينيين في الفترة الأخيرة، وسط تنديد دولي وأوروبي، حيث ندد وفد دبلوماسي أوروبي عمليات هدم إسرائيل لمنازل ومنشآت فلسطينية في الأغوار بالضفة الغربية.

    استيطان إسرائيلي

    وطالب بيان مشترك صادر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق وبالاكريشنان راجاجوبال، الحكومة الإسرائيلية بالتوقف الفوري عن عمليات هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية والامتثال لالتزاماتها الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان، وتوفير الحماية للسكان بدلا من تهجيرهم، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

    احتجاجات ضد تطبيع العلاقات بين إسرائيل و دول الخليج، الضفة الغربية 18 سبتمبر 2020
    © REUTERS / RANEEN SAWAFTA
    السفير الإماراتي في واشنطن: التطبيع كان مقابل التراجع عن ضم إسرائيل لأراض بالضفة

    وأدان البيان هدم إسرائيل للمنازل والممتلكات التي تعود للمجتمع البدوي الفلسطيني في شمال غور الأردن بالضفة الغربية في بداية هذا الشهر، وأيضا تكثيف هدمها للممتلكات في جميع أنحاء الأرض المحتلة.

    كما أعرب المقرران عن قلقهما الخاص إزاء نمط تصاعد عمليات هدم المنازل والممتلكات من قبل إسرائيل أثناء جائحة كـوفيد-19، وأكد على أن السكن الآمن هو أحد أشكال الحماية المطلقة التي يمتلكها الأفراد لحماية أنفسهم من كوفيد-19، واعتبرا التسبب المتعمد في تشريد السكان في خضم كارثة صحية دولية هو اختلال خطير في حقوق الإنسان تتحمله أي سلطة حكومية مسؤولة عن مثل هذه الأفعال".

    موقف أوروبي

    مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، قال إن "المطالب الفلسطينية مشروعة حيث تطالب القيادة من دول الاتحاد أن تترجم معارضتها لسياسة الاستيطان الإسرائيلية وضم الأراضي الفلسطينية عقوبات اقتصادية رادعة".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "من الصعب أن يكون هناك إمكانية أمام دول الاتحاد الأوروبي لتوقيع أي عقوبات على إسرائيل، لسببين، الأول صعوبة الحصول على إجماع أوروبي في هذا الإطار، خاصة أن دول أوروبا الشرقية لا ترغب في ذلك، وبنيامين نتنياهو يعول عليها كثيرًا في هذا الأمر".

    وتابع: "أما السبب الثاني هو الظروف الدولية الجديدة التي فرضها فوز بايدن وخسارة ترامب في الانتخابات الأمريكية، حيث ترى دول الاتحاد في الظروف الحالية انفراجة سياسة كبيرة، قد توقف إسرائيل عن خطط الضم، وتعتقد أوروبا أن هناك إمكانية للتوصل لحلول سياسية بين فلسطين وإسرائيل".

    وأكد أن "دول الاتحاد الأوروبي، لا تريد فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل حتى لا تعقد الأمور، وانطلاقا من ذلك ستحاول في الوقت الحالي الضغط من أجل إعادة المفاوضات، وفرض حل الدولتين بطريقة أو بأخرى".

    نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية
    © AFP 2020 / ABBAS MOMANI
    أبوردينة: التطبيع وصفقة القرن وخطة الضم كلها مرفوضة ولن يمر شيء على حساب الفلسطينيين

    عدالة دولية

    من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني زيد الأيوبي إن "مطالبة القيادة الفلسطينية للدول الأوروبية بفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي تنسجم مع العدالة الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار الأراضي المحتلة عام 1967 على أراضي الدولة الفلسطينية".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "أي اعتداء عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي يستوجب العقاب من الأسرة الدولية وهذا العقاب من الممكن أن يتخذ أشكالا متعددة منها ما هو قانوني قضائي مثلما يصدر عن محكمة الجنايات الدولية من أحكام بحق مجرمي الحرب أو عقوبات ذات بعد اقتصادي مثل مقاطعة المنتجات والشركات الإسرائيلية ورفض السماح لها بالعمل والتسويق في أراضي الدول الأوروبية".

    وتابع: "كما أن العقوبات من الممكن أن تكون سياسية مثل أن تقاطع هذه الدول حكومة الاحتلال وترفض التعامل معها طالما أنها ترفض احترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ولا زالت مصرة على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والتنكر لحقوقه التاريخية".

    وأكمل: "المطالب الفلسطينية في هذا الاتجاه صحيحة حيث أنه آن الأوان لأن يترجم المجتمع الدولي والأوروبيون تحديدا أقوالهم إلى أفعال، فلا يكفي الإعلام عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني في الإعلام وفي المقابل تستمر علاقات الأوروبيين الاقتصادية والسياسية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي".

    ونوه الأيوبي أن "الشعب الفلسطيني بدأ يطور من وسائل نضاله السلمية من خلال وضع الرأي العام العالمي والأوروبي تحديدا في صورة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وخصوصا هدم المنازل وتشريد العائلات الفلسطينية والإعدامات الميدانية للمواطنين دون محاكمة والكثير من الجرائم التي تنحدر لمستوى جرائم الحرب".

    وأكد أن "الشعب الفلسطيني مثله مثل باقي الشعوب يستحق الحرية والاستقلال ومساندته بالضغط على حكومة الاحتلال لإرغامها إلى التراجع عن احتلالها على طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 24 سبتمبر 2020
    © AP Photo
    أردوغان: الموافقة على خطة الضم إهانة لصلاح الدين الأيوبي

    مساعدات أوروبية

    من جانبه قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، إن "أوروبا على اختلاف دولها تتصدى عادة لانتهاكات حقوق الإنسان، والأعمال المنافية للقانون الدولي، ومن بينها الاستيطان في الأراضي المحتلة".

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "السنوات الأخيرة نشطت حركات المقاطعة الشعبة لمنتجات المستوطنات في أوروبا، وكذلك أصدر برلمان الاتحاد الأوروبي قرارا بوسم منتجات المستوطنات في الأرضي الفلسطينية المحتلة".

    وأشار إلى أن "المطالبة بتفعيل المقاطعة الدولية أمر جيد، ومهم لكنه غير وارد في الحسابات الدولية، خاصة في ظل الانشغال الدولي بفيروس كورونا والعديد من المتغيرات الأخرى".

    ومنذ بداية عام 2020، هدمت إسرائيل 689 مبنًى في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وهو عدد يفوق ما هُدم خلال عام بأكمله منذ العام 2016، مما أدى إلى تهجير 869 فلسطيني وتركهم بلا مأوى.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الفلسطيني عيسى قسيسية يرتدي زي بابا نويل وشجرة عيد الميلاد، أثناء جلسة تصوير في البحر الميت، في عين بكيك، 15 نوفمبر 2020
    من أدنى نقطة على وجه الأرض..."بابا نويل الفلسطيني" يستعد لموسم الأعياد
    كويكب يقترب من الأرض
    كويكب يقترب من الأرض
    10 معلومات عن اليوم العالمي للرجل
    10 معلومات عن اليوم العالمي للرجل
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك