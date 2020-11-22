مصر تعلن رسميا الدخول في الموجة الثانية من فيروس كورونا

أعلنت مصر رسميا، اليوم الأحد، دخول البلاد في الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك وفق ما أفادت به وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، خلال اجتماعها مع بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، وتامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية للوقوف على مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية تزامنًا مع بدء الموجة الثانية للوباء.

وقال خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة إنه تم خلال الاجتماع مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لتوفير جميع الاحتياجات على المستوى المحلي خاصة أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا المستجد، وأدوية الطوارىء، والمستلزمات الطبية والوقائية.

وأضاف في بيان نشرته الوزارة على صفحتها بموقع فيسبوك، أن "الوزيرة أكدت على أهمية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تقدمها مصر للأشقاء في مختلف الدول لمساندتهم في مواجهة الأزمات وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن".

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة ناقشت مع رؤساء الهيئات الآليات والإجراءات اللازمة للتصدى لظاهرة بيع الأدوية للمرضى عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الإنترنت، وصفحات التواصل الاجتماعي، حيث إن هذه التطبيقات تقوم ببيع الأدوية "أون لاين" مما يؤثر على صحة وسلامة المواطنين، مناشدة المواطنين بالحصول على الأدوية من الصيدليات أوالمنشأت الصحية.

وسجلت مصر وفق آخر إحصائية نشرتها الوزارة أمس السبت، 358 إصابة جديدة بكورونا، وو14 حالة وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي المصابين إلى 112 ألفا و676 من بينهم 6535 حالة وفاة، و101 ألفا و783 حالة تعاف.