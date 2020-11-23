رسالة ودعوة إسرائيلية للرئيس اللبناني

وجه ​وزير الطاقة​ الإسرائيلي، ​يوفال شتانيتس​، رسالة إلى ​رئيس الجمهورية​ اللبنانية ​ميشال عون، عبر تغريدة على صفحته الشخصية بموقع "تويتر".

وقال شتانيتس في رسالته: "فخامة الرئيس اللبناني ميشال عون، أولا، رغم وضع العلاقات الراهن بين بلدينا أود أن أتمنى للشعب اللبناني ليس فقط عيد استقلال سعيد بل أيضا انتعاشا سريعا من ​الأزمة​ التي تعيشونها.​​​​​​ ولكن للأسف الشديد يبدو أنكم لا تعرفون كل الحقائق حول هذا الأمر وذلك بسبب قيام الطرف اللبناني بتبديل مواقفه حول ​الحدود البحرية​ مرات عديدة خلال الـ15 عاما الأخيرة".

أيها فخامة الرئيس اللبناني ميشال عون, أولا, رغم وضع العلاقات الراهن بين بلدينا أود أن أتمنى للشعب اللبناني ليس فقط عيد استقلال سعيد بل أيضا انتعاشا سريعا من الأزمة التي تعيشونها. — Yuval Steinitz יובל שטייניץ (@steinitz_yuval) November 23, 2020

وأضاف شتانيتس قائلا: "لو استطعنا الالتقاء وجها إلى وجه في إحدى الدول الأوروبية من أجل إجراء مفاوضات علنية أو سرية لكانت لنا فرصة جيدة لحل الخلاف حول الحدود البحرية مرة واحدة وللأبد. وبذلك سنستطيع أن نساهم في تعزيز مستقبل الشعبين الاقتصادي ورفاهيتهما".

يسرّني بأن أبلغكم بأنني أستمتع من الحوار الذي يجري بيننا في الأيام الأخيرة على تويتر حول المفاوضات على الحدود البحرية. — Yuval Steinitz יובל שטייניץ (@steinitz_yuval) November 23, 2020

وكشف وزير الطاقة​ الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، اليوم الجمعة، أن الدولة اللبنانية​ غيّرت موقفها بشأن الحدود البحرية مع إسرائيل أكثر من مرة.

ومن المقرر أن تعقد جولة خامسة من المفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في رأس الناقورة جنوبي لبنان، في 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويتوقع خبراء أن تستغرق مفاوضات ترسيم الحدود أشهراً عدة قد تتعدى الستة، لا سيما وأن إسرائيل لا تعترف سوى بـ860 كم مربعا من المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان.

وانطلقت الجولة الأولى من المفاوضات في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن، وعقدت الجولة الثانية في 28 و29 من الشهر ذاته.