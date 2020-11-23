بعد الإصلاحات الاقتصادية... الجزائر تدعو المستثمرين الإماراتيين إلى دخول سوقها

دعا وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، المستثمرين الإماراتيين إلى دخول السوق الجزائرية لما تقدمه من امتيازات عديدة للمستثمرين الأجانب.

جاء ذلك خلال تباحث رزيق، مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالجزائر، يوسف سيف خميس سباع آل علي، حيث تطرق الطرفان، إلى سبل ترقية التعاون التجاري بين البلدين، كما شكل اللقاء أيضا سانحة لتقييم حجم المبادلات التجارية بين الجانبين، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.

وأكد رزيق على ضرورة تفعيل مجلس أعمال جزائري إماراتي في أقرب الآجال لاستقطاب مزيد من الاستثمارات، معربا عن ارتياحه إزاء التطور الإيجابي المسجل في مجال التعاون الثنائي.

وتأتي دعوة رزيق للمستشمرين الإماراتيين بناء على الإصلاحات الاقتصادية والتجارية التي أقرتها الحكومة الرامية إلى تنويع الصادرات خارج المحروقات.

ومن جهته، أكد السفير الإماراتي بالجزائر، التزام بلاده بالرفع من مستوى التبادل التجاري مع الجزائر في شتى المجالات وبحث كل السبل التي من شأنها ان تساهم في تطوير اقتصاد البلدين.

وكانت إماراة أبوظبي قد احتفت على طريقتها باليوم الوطني للجزائر الذي يحل اليوم الموافق الأول من نوفمبر/تشرين ثان.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن برج أدنوك تزين بالعلم الجزائري احتفاء باليوم الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وأضافت الوكالة أن "واجهة برج أدنوك أضيئت بألوان العلم الجزائري مشاركة للشعب الجزائري بيومه الوطني وتجسيدا لعلاقات الأخوة التي تجمع بين البلدين الشقيقين".

وبرج أدنوك ثاني أطول أبراج العاصمة الإماراتية حيث يصل ارتفاعه إلى 342 متراً، ويقع على طريق الكورنيش الغربي.