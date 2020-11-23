إذاعة إسرائيلية: نتنياهو يزور السعودية سرا ويلتقي الأمير محمد بن سلمان

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن لقاء جمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، بولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الرياض.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زار السعودية سرا أمس الأحد والتقى بولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هناك".

فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن رئبس الموساد يوسي كوهين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقيا سرا في الرياض، ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، دون المزيد من التفاصيل.

רה"מ @netanyahu וראש המוסד, יוסי כהן, נפגשו אתמול בסעודיה עם יורש העצר הסעודי@moriah_asraf — גלצ (@GLZRadio) November 23, 2020

من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن "نتنياهو التقى محمد بن سلمان في لقاء ثلاثي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد أن استقل طائرة إلى مدينة "ناعوم" الساحلية، حيث أمضى هناك 3 ساعات ثم عاد.

فيما كشف موقع "واللا" العبري، أن "نتنياهو وكوهين أقلعا إلى السعودية بطائرة مدراء خاصة لرجل الأعمال أودي أنجل، حيث مكثت الطائرة خمس ساعات في مدينة نيوم على ساحل البحر الأحمر".

وأضاف الموقع، بأن "الطائرة أقلعت من إسرائيل في الساعة الخامسة من مساء يوم أمس الأحد"، مؤكدا أن "نتنياهو وكوهين عقدا اجتماعا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو".

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من مكتب نتنياهو، ولا من العائلة الحاكمة في السعودية.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، قال يوم السبت الماضي، إن الرياض تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل بشرط ضمان حقوق الفلسطينيين. وقال وزير الخارجية السعودي في مقابلة افتراضية على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين: "الرياض تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل لكن ينبغي أولا إقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة".

يذكر أن إسرائيل وقعت اتفاقيات سلام وتطبيع للعلاقات مع الإمارات والبحرين، برعاية أمريكية، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، فيما أعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.