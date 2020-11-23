وزير الطاقة الإماراتي: الاكتشافات النفطية تدعم خطط زيادة الإنتاج

أعلن وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الاثنين، أن الاكتشافات النفطية، تدعم خطط زيادة الإنتاج.

قال وزير الطاقة الإماراتي في تصريحات منشورة عبر حساب وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية: "الاكتشافات تدعم خطط دولة الإمارات للخمسين عاما المقبلة، ومسيرة الإمارات التنموية في مختلف المجالات".

سهيل المزروعي: تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات لاعباً رئيساً في سوق النفط العالمي وتعكس عمليات التطوير المستمرة التي تقوم بها أدنوك في سعيها لتحقيق هدفها بزيادة السعة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل من النفط يومياً بحلول عام 2030. — وزارة الطاقة والبنية التحتية (@MOEIUAE) November 23, 2020

​وأضاف المزروعي: "تسهم الاكتشافات في ترسيخ مكانة دولة الإمارات لاعباً رئيساً في سوق النفط العالمي، وتعكس عمليات التطوير المستمرة التي تقوم بها أدنوك في سعيها لتحقيق هدفها بزيادة السعة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل من النفط يومياً بحلول عام 2030".

وأوضح المزروعي: "ستساهم الاكتشافات النفطية في استقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية التي ترى الإمارات ملاذاً آمناً في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة".

وأعلن المجلس الأعلى للبترول في الإمارات، أمس الأحد، عن اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار 2 مليار برميل من النفط في إمارة أبوظبي، ما يعزز ريادة الإمارات لقطاع الطاقة عالميا.