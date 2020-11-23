الكويت... مصادر في إدارة الفتوى والتشريع توضح إمكانية تصويت مصابي كورونا في الانتخابات

حسمت مصادر في إدارة الفتوى والتشريع الجدل بشأن التصويت في الانتخابات من قبل مصابي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضحت مصادر لصحيفة "القبس" الكويتية أن إدارة الفتوى والتشريع حسمت أمرها بشأن تصويت مصابي كورونا في انتخابات مجلس الأمة 2020.

ومن المتوقع أن تجري الكويت انتخابات مجلس الأمة يوم 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقالت المصادر: "تصويت مصابي كورونا لا يتعارض مع قانون الانتخاب، لكنه مخالف للقوانين الصحية".

وتابعت بقولها "اعتمدنا في رأينا على ضرورة تطبيق القوانين، والتي يمنع فيها منعا باتا مغادرة الأفراد الخاضعين للحجر أو العزل الصحي المؤسسي أو المنزلي لأماكن حجرهم أو عزلهم أو علاجهم خلال الفترة المحددة".

وأوضحت المصادر "وفق هذا التوجه لدى الفتوى، فإنه على المختصين إحالة كل مخالف يضبط إلى جهة التحقيق المختصة لتقديمه إلى المحاكمة العاجلة لتوقيع العقوبات المقررة بأحكام القانون رقم 88 لسنة 1969 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته".

كما نقلت صحيفة "القبس" أيضا أن الحكومة تدرس تطبيق مجموعة من الأفكار، والتي يمكن أن تحدد مستشفى جابر مركزا لتصويت المصابين.