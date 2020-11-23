عقيلة صالح يزور موسكو ويبحث الأوضاع السياسية الليبية مع المسؤولين الروس

صرح المستشار الإعلامي في البرلمان الليبي، فتحي الميرمي، بأن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، سيصل إلى موسكو في الأيام المقبلة.

وقال الميرمي في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح سيقوم بزيارة خلال الأيام القريبة القادمة إلى روسيا بناء على دعوة من السلطات الروسية، يقابل خلالها كبار المسؤولين في الحكومة الروسية والبرلمان الروسي، وذلك لبحث الأوضاع والمستجدات السياسية في ليبيا".