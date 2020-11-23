مستوطنون إسرائيليون يهاجمون سيارات فلسطينيين شمال الضفة الغربية

حطم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، عددا من سيارات المواطنين الفلسطينيين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

رام الله - سبوتنيك. وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك"، "هاجم مستوطنون عددا من مركبات المواطنين الفلسطينيين على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية".

وأضاف الشاهد: "رشق المستوطنون المركبات بالحجارة واعتدوا عليها وعلى ركابها بالعصي والهراوات ما ألحق خسائر فيها وحالات هلع في صفوف الفلسطينيين الذين يسلكون الطريق الذين يعد مشتركا بين الفلسطينيين والمستوطنين".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد هدد "سكان قطاع غزة وحركة حماس بمواجهة خطط عسكرية إسرائيلية معدة لحماية المستوطنين بالمناطق الجنوبية"، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل قبل ساعات.

وقال غانتس، أمس الأحد، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، "في أعقاب إطلاق الصواريخ باتجاه أشكلون الليلة الماضية، شن جيش الدفاع الإسرائيلي هجوما واسعا وقويا. الثمن الذي نجبيه على كل مساس لسيادتنا سيستمر بل سيزيد، لن يكون هناك أي تساهل بسبب انتشار فيروس كورونا".

وتابع، "لدينا العديد من الخطط العسكرية للدفاع عن سكان الجنوب، وإذا ما تواصلت أعمال المساس بسيادتنا والأضرار بأمننا، فإن حركة حماس وسكان غزة سيواجهون هذه الخطط قريبًا وعن قرب، أنصحهم بعدم فعل ذلك".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أطلق مساء السبت الماضي، صافرات الإنذار في مدينة عسقلان جنوبي البلاد، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بسماع صوت انفجار في المدينة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على حسابه بموقع "تويتر": "تم تفعيل الإنذار في عسقلان، التفاصيل قيد التحقق".