صدام خليفة حفتر يثير ضجة بسبب حفل زفافه... صور وفيديو

انتقد ناشطون ليبيون على صفحات التواصل الاجتماعي بعض المظاهر التي حدثت أثناء حفل زفاف نجل القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.

وأشارت بعض وسائل الإعلام الليبية إلى قيام، صدام حفتر، نجل خليفة حفتر، بتوزيع سيارات فارهة ومبالغ مالية لشعراء شاركوا في إحياء حفل زفافه.

كشفت وسائل إعلام ليبية وصفحات تواصل اجتماعي، أن صدام، نجل اللواء خليفة حفتر، أهدى سيارات فارهة وهواتف باهظة ومبالغ مالية لشعراء أحيوا حفل زفافه قبل أيام، وهي أخبار لم تؤكد من مصادر رسمية ليبية.

وبينت بعض الصفحات أن صدام قام بتوزيع سيارات من نوع "تويوتا هايلوكس 2020" للشعراء وبعض المشاركين.

وشارك ناشطون مشاهد من العرس تظهر فيها حشود من السيارات التي شاركت في مراسم الاحتفال، والتي ظهرت عادية في الفيديو مع سماع أصوات عيارات نارية.

وعلق الكثير من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول خبر الهدايا الثمينة، مشيرين إلى وجود احتجاجات قام بها جرحى الجيش الوطني في بنغازي بسبب عدم تسديد مستحقاتهم.

شاهد | بعد انتشار خبر إهداء صدام نجل حفتر لشعراء في حفل زفافه سيارات فارهة تتجاوز قيمتها 13 مليون دينار .. جرحى مليشيات الكرامة يقفلون مصرف ليبيا الموازي ببنغازي احتجاجا على إيقاف علاجهم في الخارج والداخل بسبب عدم سداد الديون#ليبيا_بانوراما pic.twitter.com/mU0Qy9dWQ1 — ليبيا بانوراما (@lpc_ly) November 22, 2020

وأشار آخرون في تعليقاتهم، إلى أن نجل المشير حفتر لم يقم بتوزيع سيارات في حفل زفافه، بل من قام بتوزيعها هم بعض التجار والأعيان الذين تمت دعوتهم إلى الاحتفال.

أين اللواء خليفة حفتر إلى عرفناه عام 2013, 2014, 2015, 2016 أين هو من هذا الفساد والتخبط والفوضى إلى سايره داخل المؤسسة أين هو من هذه الكتائب والمعسكرات التي يديرها أبنائه وأخص هنا معسكر كتيبة طارق بن زياد إلى يعتبر ابنه العقيد صدام أحد المسؤولين عنها. — غِريانية (@Ghiryanii) November 22, 2020

وناشد آخرون قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بمحاربة "الفساد والتخبط" الإداري، كما عهدوه في أعوام 2013 و2014 و2015 و2016.