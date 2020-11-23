بوغدانوف يبحث مع السفير المصري تسوية الأزمات في ليبيا وسوريا

بحث مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، مع السفير المصري لدى موسكو، إيهاب نصر، تنسيق توجهات البلدين تجاه قضايا الشرق الأوسط، مع التركيز على الأوضاع في ليبيا وسوريا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، أنه: "خلال المحادثة، جرى بحث بعض قضايا الساعة الخاصة بمواصلة تطوير التعاون الروسي المصري متعدد الأوجه، بما في ذلك وتنسيق النهج بشأن القضايا الإقليمية مع التركيز على حل الأزمات في ليبيا وسوريا".

وذكرت الوزارة أن الاجتماع عقد بمبادرة من الجانب المصري.

وفي وقت سابق، تلقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، دعوة رسمية من رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال لعقد اجتماع تشاوري في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري ، في مقر البرلمان المصري بالقاهرة.