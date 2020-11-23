مستشار ترامب: كافة الخيارات مفتوحة مع "الحوثيين"

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة "تبقي كل الخيارات مفتوحة" فيما يتعلق بجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، وسط تقارير تفيد بأن إدارة دونالد ترامب قد تصنّف الجماعة "إرهابية".

وفي حديث للصحافيين خلال زيارة للفيليبين، انتقد روبرت أوبراين الجماعة لفشلها في الانخراط في "عملية سلام بحسن نية" لإنهاء الصراع، بحسب "فرانس برس".

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستصنف الحوثيين "منظمة إرهابية"، قال أوبراين إن واشنطن تراقب الوضع "عن كثب".

وأوضح:" نحن ندرس بشكل دائم ما إذا كان علينا أن نصنف جماعة ما إرهابية وكيف يجب أن نفعل ذلك".

وأضاف:" ما زال ترامب رئيسا للولايات المتحدة وسيبقى كذلك خلال الخمسين يوما المقبلة وسيكون هذا الأمر بالتأكيد على جدول الأعمال وسيتعين علينا أن نرى كيف سيتم ذلك".

ووصل حديثه قائلا: "في الوقت الحاضر، نحض الحوثيين على الابتعاد عن الإيرانيين والتوقف عن مهاجمة جيرانهم والناس في الأراضي اليمنية والانخراط في عملية سلام بحسن نية مع أصحاب المصلحة الآخرين في اليمن".

وتسيطر الجماعة على العاصمة صنعاء وجزء كبير من الشمال بعد حرب مع القوات الحكومية استمرت خمس سنوات وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

والحكومة مدعومة من تحالف تقوده السعودية ويضم قوى غربية بما فيها الولايات المتحدة.

وأثار احتمال تصنيف الولايات المتحدة "الحوثيين" مجموعة إرهابية غضب هؤلاء الذي اعتبروا أنه لا يحق لترامب أن يتخذ قرارات مماثلة بعد خسارته في الانتخابات الأمريكية، وكذلك قلق المنظمات الإنسانية التي قالت إن الامر قد يعوق إيصال المساعدات ويدفع البلاد إلى المجاعة.