بسبب كورونا... تأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، عقدت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اجتماعها الأول برئاسة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

وأفاد البيان أن اللجنة قررت تأجيل موعد المعرض لهذا العام ليكون موعده المقترح الأربعاء 30 / 6 / 2021، وتستمر إقامته حتى الخميس 15 / 7 / 2021 بزيادة أربعة أيام عن المعتاد.

وتابع البيان أنه "نظرًا للظروف ذاتها، فقد تم التنسيق بين الجانبين المصري واليوناني على تأجيل مشاركة اليونان بوصفها ضيف شرف المعرض للدورة التالية لهذه الدورة حرصاً من الجانبين على أن تكون المشاركة الفعالة دالة على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين مصر واليونان".

ووفقا للبيان ناقشت اللجنة المستجدات المطروحة على مستوى العالم وتطورات جائحة كورونا وأثرها على خريطة معارض الكتب في العالم؛ الأمر الذي أدى إلى إلغاء أو إرجاء المعارض الدولية المزمع إقامتها في الفترة المقبلة.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع ناقش مشاركات المؤسسات الدولية والناشرين العرب والأجانب، مما يتوقع معه صعوبة التنقل بين الدول وبخاصة في فصل الشتاء، الأمر الذي قد يؤثر على المشاركات الخارجية في المعرض.

وأشار البيان إلى أنه سوف تبدأ كل من اللجنة الإدارية العليا واللجنة الاستشارية العليا في عقد اجتماعاتها بصورة دورية لإعداد الخطط التنفيذية لإقامة المعرض مراعية ما يطرأ من مستجدات.