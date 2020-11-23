بعد إحباط تهريبها... مزاد لبيع 9 ساعات رولكس في الكويت

كشفت مصادر كويتية مسؤولة أن الإدارة العامة للجمارك بصدد بيع 9 ساعات رولكس فاخرة بعضها مرصع بالألماس، في مزاد علني يوم الأربعاء المقبل.

ونقلت صحيفة "القبس" عن المصادر، أن الساعات تعود لشخص إيطالي لديه موقع متخصص في بيع الساعات الفاخرة، حاول إدخالها إلى الكويت قبل فترة، إلا أن عيون رجال الجمارك كانت له بالمرصاد.

وأفادت المصادر بأن هناك عشرات الساعات الفاخرة ما زالت في عهدة النيابة لاستكمال الاجراءات القانونية بشأنها، وصولا إلى بيعها في مزاد علني.

وفيما يتعلق بالساعات التي سيقام عليها المزاد، أوضحت المصادر أنها أصلية ومرفق معها كامل أوراقها، وتم فحصها لدى وكيلها التجاري في الكويت الذي أكد بأنها ليست مزورة.

وبيّن أن هذه الساعات وغيرها دائما ما تكون ليست متوفرة لدى الوكيل دائما، وقائمة الانتظار عليها طويلة، لذلك أصبحت المتاجرة فيها مربحة بالنسبة لبعض الأشخاص.

وذكرت المصادر أن ضبطية الساعات تم تكييفها على أساس جنحة "تهريب جمركي"، مع عدم استبعاد أن تكون وراء ذلك شبهة غسل أموال.