مصر.. حقيقة فرض حظر تجوال يوم مباراة الأهلي والزمالك

كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، حقيقة ما تم تداوله عن فرض حظر تجول يوم الجمعة المقبل الذي سيشهد مباراة لكرة القدم بين فريقي الأهلي والزمالك.

وفي مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الفضائية، نفى نادر سعد المتحدث باسم المجلس صحة ما تردد عن فرض حظر تجوال في يوم المباراة التي تأتي ضمن نهائي دوري أبطال أفريقيا، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

وأضاف المتحدث أن كل ما أثير حول عودة حظر صلاة الجمعة والجنازات، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، غير حقيقي.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، رسميا، أمس الأحد، دخول البلاد في الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وسجلت مصر وفق آخر إحصائية نشرتها الوزارة السبت، 358 إصابة جديدة بكورونا، وو14 حالة وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي المصابين إلى 112 ألفا و676 من بينهم 6535 حالة وفاة، و101 ألفا و783 حالة تعاف.